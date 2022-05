Calciomercato Lazio, a sorpresa Cabral può restare: la situazione

E' cambiato tutto nel giro di pochi giorni per Jovane Cabral. L'attaccante, in prestito dallo Sporting Lisbona, sembrava pronto per fare le valigie e tornare in Portogallo dopo sei mesi non proprio esaltanti nella Capitale. Nell'ultima gara contro il Verona, complice l'infortunio di Ciro Immobile, è sceso in campo da titolare fornendo una buona prestazione e realizzando una rete.

Proprio per questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio avrebbe invertito la rotta pensando a un possibile riscatto per farlo rimanere in biancoceleste. La società potrebbe tenerlo a Roma pagando 4-5 milioni dopo il 30 giugno.

Si abbassano invece le quotazioni di Caputo che convince Sarri ma meno la società vista l'età, 35 anni il 6 agosto. Tra gli altri nomi sondati in questo periodo c'è quello di Bourigeaud del Rennes, valutato 15 milioni ma che può arrivare a circa la metà; Luis Henrique del Marsiglia ma anche Jonathan Burkardt del Mainz che gioca da attaccante ma può diventare anche un'ala.

Rimangono in piedi anche le piste che portano a Minamino del Liverpool, in scadenza nel 2024, e a Yunus Akgun ala del Galatasaray che rientrerà dal prestito all’Adana Demirspor in Super Lig.