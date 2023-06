Calciomercato Lazio | Berardi, l'aiuto arriva dagli italiani della Lazio: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - La Lazio sogna Berardi. Sarri, i tifosi ma anche quelli che potrebbero essere, a partire da agosto, i suoi prossimi compagni di squadra. Come riferisce la rassegna stampa di Radiosei, infatti, il gruppo di italiani della Lazio sta continuamente avendo contatti con gli amici Berardi e Frattesi, i due sogni per l'attacco e il centrocampo di Sarri (anche se il classe '99 sembra lontano dall'approdo nella Capitale, sponda Lazio). I leader dello spogliatoio - guidati da Immobile, che conosce bene i due calciatori poiché condivide con loro lo spogliatoio in Nazionale - stanno provando a metterci una buona parola. L'aiuto per far arrivare Berardi a Roma giunge dall'interno. Non solo calciatori, ora in casa Lazio ci si reinventa ds.

TORNA ALLA HOMEPAGE