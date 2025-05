Calciomercato Lazio | Diavolo di un Tare, Igli vuole Gila: lo scenario

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tare si veste di rossonero, torna in pista dopo due anni di stop, ancora in Serie A, dopo 15 anni di Lazio. Già, la Lazio, squadra che ancora porta alcune sue impronte come Gila e Zaccagni, ultime intuizioni del suo periodo in biancoceleste. E occhio proprio allo spagnolo che Tare sogna di riavere con sé, stavolta a Milano, sponda rossonera. Del resto il dirigente albanese, anche nei mesi scorsi, aveva speso parole al miele per Mario al Corriere della Sera: "È il difensore con maggior prospettiva che c'è in Italia, insieme a Bastoni. Sono sempre stato convinto delle sue qualità, anche quando all'inizio giocava poco. Mi dispiace che nel suo primo periodo a Roma giocasse solo quando non c'erano alternative e non per convinzione". Stoccata a Sarri che difficilmente sarà l'allenatore del Milan ora che c'è Tare a occupare la poltrona di direttore sportivo. Che Gila piaccia a Tare è fuor di dubbio, che Tare possa fare un tentativo per portarlo a Milanello è possibile. Dipenderà da molte cose. I rossoneri non avranno introiti derivanti dalla partecipazione dalle coppe europee, dovranno fare sacrifici, cedendo almeno un big e massimizzando le cessioni di quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico.

La difesa è il reparto che subirà forse i maggiori cambiamenti, di fatto nessuno è sicuro di rimanere in rossonero, forse il solo Pavlovic che Tare aveva preso ai tempi della Lazio, salvo poi saltare per un problema emerso durante le visite mediche. Thiaw e Tomori sono in uscita e il Milan spera di ricavare almeno 40 milioni dall'addio dei due difensori ed sono in bilico anche la posizioni di Theo Hernandez e Maignan che hanno il contratto in scadenza nel 2026. Difficile invece non fare minusvalenza con Emerson Royal che era arrivato dal Tottenham per 15 milioni e oggi ne vale circa la metà. Gila - nella testa di Tare - è il profilo perfetto per rifondare la difesa del Milan. Ha 25 anni, conosce perfettamente il calcio e il campionato italiano, ha ormai una buona esperienza. Il problema è legato al costo, perché la Lazio che deve corrispondere il 50% della rivendita al Real Madrid, valuta Gila 55-60 milioni. Tanti per un Milan senza coppe. Servirebbe uno sforzo importante, forse troppo importante per le casse del Diavolo. Anche perché su Gila ci sono anche Juventus e Inter, oltre a tre big straniere: Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco si sono informate riguardo alla situazione legata allo spagnolo, senza per ora avanzare offerte. Costi e concorrenza proibitivi, dunque, ma anche l'idea di provarci. Tare sogna Gila, sarebbe la colonna sulla quale rifondare la difesa del Milan.

