Calciomercato Lazio | Gigot, è fatta per l'arrivo del difensore. E Casale va a Bologna

CALCIOMERCATO LAZIO - Una doppia trattativa impostata nel giro di poche ore che sembrerebbe essere alle sue battute finali. La Lazio è pronta a salutare Nicolò Casale, che partirà verso Bologna in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, per aprire le porte di Formello a Samuel Gigot, centrale ormai ex Marsiglia che, concluso lo scambio di documenti, raggiungerà la Capitale per completare l'iter previsto prima dell'ufficialità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 1993 si trasferirà a titolo definitivo per 3 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo per il 2027. Sarà lui uno degli ultimi rinforzi di questa campagna trasferimenti che nella notte tra il 30 e il 31 agosto, esattamente a mezzanotte, chiuderà i battenti.