Calciomercato Lazio, Marcelo è più di un'idea: i dettagli

Una pazza idea di mercato, a scaldare le fantasie dei tifosi della Lazio. Marcelo Vieira da Silva Júnior è più di un’idea, ci sono stati contatti con l’intermediario che si sta occupando dell’operazione. Stefano Quadri sta cercando una squadra per Marcelo, il classe ’88 s’è svincolato dal Real, aspetta un’occasione, vorrebbe una sfida importante, non ha intenzione di accettare offerte in campionato esotici, preferirebbe rimanere in Europa e l’Italia è una delle opzioni che lo intriga di più. Marcelo è un’icona del calcio, con il Madrid ha vinto 25 titoli, tra cui cinque Champions League, ha giocato 544 partite segnando 38 gol e servendo 103 assist. Numeri clamorosi che certificano la grandezza del brasiliano. La Lazio riflette, può mettere sul piatto un biennale da 2.4 milioni e bonus, una bozza d’offerta che ha trovato il gradimento di chi segue il calciatore. Servirebbe passare alla trattativa vera e propria, non è ancora partita, chissà se succederà. Lotito vuole accontentare Sarri, finora ha assecondato le sue richieste.

OCCASIONE - Il tecnico ha chiesto un esterno sinistro, spinge per avere Emerson Palmieri, Valeri è un’alternativa. Sarri ha dubbi sulle condizioni di Marcelo, viene da due anni complicati, ha giocato poco, solo 522’ nell’ultima Liga che diventano 811’ considerando tutte le competizioni nella stagione 2021-2022. Marcelo è stato proposto, lo conferma Stefano Quadri a La Repubblica: “Il giocatore è stato proposto alla Lazio e verrebbe a Roma con tanto entusiasmo. Aspettiamo una chiamata della società per iniziare la trattativa”. C’è cautela, approcci ci sono stati, bisogna diffidare dalle smentite (di rito) che arriveranno. La Lazio riflette, Lotito sogna il grande colpo, Sarri ha preso tempo per decidere, sarà lui a dare semaforo verde o meno all’operazione. Marcelo è un’occasione, se diventerà (o meno) il nuovo terzino sinistro della Lazio saranno i prossimi giorni a dirlo.