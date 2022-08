Calciomercato Lazio, Milinkovic tra permanenza, addio o rinnovo: gli scenari

Milinkovic resta o va? A poco più di due settimane dalla fine del mercato si delineano tre, forse quattro, scenari possibili...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un futuro che sembra essere a tinte biancoceleste quello di Milinkovic-Savic, ma la certezza si avrà solo al termine del mercato. Il sogno dei tifosi è quello di vedere ancora il loro Sergente dominare il campo, stupire con colpi di genio degni di lui, esultare con l'aquila sul petto. Un sogno che può diventare realtà, soprattutto se non dovessero arrivare offerte vicine alla richiesta di 70 milioni di euro fatta da Lotito. Gli ultimi giorni di mercato, secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, saranno quelli più difficili, quelli in cui squadre come il Manchester United potrebbero tentare l'assalto last minute. La Lazio non ha stabilito una deadline, Kezman farà di tutto per raccogliere offerte e cercare di far fare il grande salto al suo assistito e, se dovesse riuscire a portare la cifra giusta, la società non si opporrà. Ma in caso contrario?

TRA IL RINNOVO E IL MERCATO DI GENNAIO - Se Milinkovic a Settembre dovesse ancora essere un calciatore della Lazio, come tutti sperano, Lotito potrebbe proporre lui un nuovo rinnovo di contratto. Senza venir meno alle sue promesse, il presidente della Lazio adeguerebbe lo stipendio del centrocampista, inserendo una clausola rescissoria nel contratto. La volontà è quella di evitare perdite economiche dovute dalla scadenza dell'accordo (2024) se il Sergente dovesse essere ceduto tra un anno. Per fare in modo che ciò riesca, Lotito forzerà sul legame creatosi con Milinkovic e sul suo affetto per i colori biancocelesti. A opporsi, però, potrebbe essere il suo agente Kezman che, nell'attuale scadenza del contratto, vede l'occasione per semplificare l'addio. L'ultima pista possibile, oltre lo svincolo tra due anni, è la cessione nel mercato di Gennaio, dopo la vetrina del Mondiale, che potrebbe far lievitare o abbassare il suo valore. Lotito riflette e spera in un Kezman più accondiscendente, in attesa di sapere cosa accadrà in queste ultime due settimane.