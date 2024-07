Calciomercato Lazio | Vertice Baroni-Fabiani, spunta un'idea sul modulo: i nomi

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - "Prenderò quello che serve", così Claudio Lotito al termine del Consiglio Federale circa la sorpresa di mercato da fare ai tifosi. Da quel che emerge dunque, ci si aspetta che il patron della Lazio ascolterà le esigenze emerse da questi primi 10 giorni di precampionato. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri a Formello, è tornato il diesse Fabiani - presente all’allenamento delle 18 - dove sono iniziati i confronti tra società e tecnico, proseguiranno nelle prossime ore.

L'idea di Baroni sarebbe quella di proseguire con il 4-3-3, provato contro l'Hansa Rostock dove in mediana ha piazzato Rovella tra Guendouzi e Vecino. Quanto ai nomi, starà al tecnico e a Fabiani decidere se aggiungere un’ala o meno. Prima di tutto però servono le cessioni. In uscita ci sono Hysaj, Cataldi, più Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson. Per ora, Laurienté resta una pista concreta, si è trovato l'accordo con il giocatore per 1,5 a stagione, manca quello con il Sassuolo che chiede sempre 15 milioni. Per Cherki il Lione chiede 20 milioni ma può concedere solo uno sconticino: il nome si è raffreddato.

Balza il nome Correa, l'ex biancoceleste si è proposto a zero se troverà un accordo di rescissione contrattuale dall’Inter. Tra i 10 intriga sempre Bellingham jr del Sunderland, 18 anni che ha una valutazione di 15 milioni. James Rodriguez è stato offerto ma non si è ancora liberato dal San Paolo perché in ballo c’è il pagamento di un bonus da circa 1,5 milioni che il giocatore avrebbe dovuto incassare alla scadenza del contratto (2025) e che pretende con la rescissione. Per questo l’agente Mendes è atteso lì in settimana.