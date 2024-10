Cristina Mezzaroma: “La storia di ‘Mario’ mi è rimasta nel cervello. Grazie alla Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuta ai microfoni di Radio Laziale la moglie del presidente Lotito e presidente della Fondazione S.S. Lazio, Cristina Mezzaroma, ha parlato del bel gesto fatto nei confronti di un sessantenne disoccupato a cui lei e il patron biancoceleste hanno offerto un lavoro: "A Roma in una metropoli, città famosa in tutto il mondo, una persona sviene perché non mangia e perché anche comprarsi un panino toglie soldi alla propria famiglia. C’è chi sviene per la fame e chi invece va dal dietologo, questa è un’altra riflessione che ho fatto e che mi ha fatto stringere lo stomaco. Non mi ricordo se era sabato o domenica quando è successo, ma questa cosa mi era rimasta nel cervello".



"Ieri vado al lavoro, prendo i giornali e vedo che il Messaggero riprende la notizia però guardandola sotto un altro punto di vista. Impulsivamente, chiamo il centralino de Il Messaggero e chiedo se potevo avere un contatto e mi mettono in comunicazione con la redazione della cronaca di Roma, rinnovo la richiesta di avere il numero e noto un po’ di titubanza. Non mi ero presentata, l’ho fatto e ho aggiunto la Lazio e la cosa ha acquistato credibilità. Il signore mi contatta e mi dà il numero di “Mario”. Avevo attivato persone facenti parte della Lazio e dell’attività di mio marito dicendo “Aiutiamo questa persona”. Ho girato il numero di “Mario” alle persone deputate e poi mi hanno fatto sapere che si sarebbero incontrati oggi alle 11”.



“Alle 11 mi chiama il collaboratore di una società di mio marito e mi dice “è stato fatto il contratto”. Lavorerà nella holding di mio marito, gli verranno consegnate le divise e ora “Mario” giocherà la sua partita. Non credo di aver fatto una cosa enorme, ma una cosa normale che tante persone fanno tutti i giorni. Ha avuto un eco per la Lazio, perché era la Lazio che si era interessata. Ho beceramente usato il nome e la proprietà di mio marito per arrivare a ottenere questa cosa”.