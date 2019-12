DIRETTA - Juventus-Lazio 1-2: ultimi giri di orologio

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Danilo, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa, Bernardeschi. All.: Maurizio Sarri.

INDISPONIBILI: Chiellini, Khedira

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo, Lulic, Leiva, Luis Alberto

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Costanzo e Peretti

IV UOMO: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Giacomelli

RIS.: Alassio

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

90' - Pericolo dalle parti di Strakosha. Bonucci di testa la gira, palla fuori di poco.

88' - Juventus ancora in avanti, è pressione massima, con la Lazio tutta dentro la propria metà campo.

85' - Caicedo non si trova con Correa, poteva essere una ripartenza letale per i biancocelesti.

84' - Girata di Dybala, Strakosha attento, tutto tranquillo.

82' - CORREA segna, ma è fuorigioco! Giusta la chiamata del guardalinee, non serve nemmeno il VAR.

82' - Fuori Immobile e dentro Caicedo. Ultimo cambio anche per Inzaghi.

80' - I bianconeri ora in avanti, pressione massima. La Lazio chiusa dentro la propria metà campo.

78' - Inzaghi chiede più fermezza dei suoi, non ci sono più gialli in campo, si possono spendere qualche cartellino.

76' - Ronaldo di testa sulla punizione di Pjanic, palla altissima. Ultimi 15' di gioco.

76' - Ultimo cambio per Sarri: fuori Matuidi e dentro Douglas Costa per un 4-3-3.

75' - Ramsey di testa, è un retropassaggio per Strakosha.

74' - Gestione della palla ora per i biancocelesti. La Juventus attende.

73' - LULICCCC GOOLLLL. Cross di Lazzari, spizzata di Parolo per il capitano, che di destro la piazza per il 2-1!

71' - Botta di Cristiano Ronaldo! Da fermo il portoghese calcia un missile, palla alta di poco.

69' - CORREA! Corner battuto da Cataldi, il Tucu ci va di testa, palla fuori di poco.

68' - Immobile involato verso l'area bianconera, tiro murato, angolol

67' - Fase un po' confusa del match, non si vedono azioni offensive già da qualche minuto.

66' - Ramsey per Higuain. Inzaghi pure cambia ancora: dentro Parolo e fuori Luis Alberto.

64' - Entra Caldi e fuori Leiva, che era ammonito. Inzaghi effettua il primo cambio.

62' - Dribbling di Correa in area, Demiral è attento e mette in angolo.

60 - Radu crossa per Milinkovic, il serbo non ci arriva per un pelo sul secondo palo.

58' - Cuadrado punta, Luis Alberto lo stende: giallo per lo spagnolo.

57' - IMMOBILE! Primo squillo anche di Ciro, tiro rasoterra deviato: angolo.

55' - Fuori De Sciglio, dentro Cuadrado. Juventus a trazione anteriore.

54' - La Lazio ora si affaccia di nuovo in avanti: cross di Correa, Luis Alberto ci prova, ne esce fuori un tiro debole.

53' - Spizzata di Correa su cross di Luis Alberto, blocca Szczesny senza problemi.

52' - Calcio d'angolo anche per la Lazio rimediato da Correa.

49' - Dybala! Sinistro dal limite che va fuori, i biancocelesti ora iniziano a soffrire le folate offensive dei bianconeri.

48' - Giallo per Bentancur per un brutto fallo su Leiva.

47' - Bianconeri più pimpanti rispetto al primo tempo. La Lazio sembra volersela giocare sulle ripartenze.

46' - Primo angolo della ripresa per la Juventus, bravo Luiz Felipe a chiudere.

46' - Si riparte! Nessun cambio per le due squadre in campo

FINE PRIMO TEMPO

45'+2' - Fine primo tempo, Lazio beffata dopo un primo tempo praticamente perfetto. In gol Luis Alberto e poi Dybala. Confermato il giallo a Matuidi per il fallo su Luis Alberto.

45' - Due i minuti di recupero.

45' - Gol Juventus, Dybala. Tira Ronaldo, Strakosha respinge male, il 10 bianconero da due passi insacca. Niente fuorigioco, tutto buono.

44' - Lazio perfetta in fase di gestione della palla. A breve la segnalazione del recupero.

42' - Ora Juventus in avanti, la Lazio sempre dentro la propria metà campo e difende bene.

40' - Cross di Milinkovic per Lulic, palla deviata, ma niente angolo. Sembrava esserci il corner.

39' - Correa-Milinkovic! Fraseggio in area, Sergej calcia, ma la difesa respinge.

37' - Cross di Luis Alberto per Lulic, il bosniaco colpisce di testa, palla alta.

34' - Giallo per Leiva, è il secondo cartellino per i biancocelesti.

33' - CORREA! Spizzata di Milinkovic per liberare il Tucu, che ci prova, Szczesny respinge.

31' - Dybala pericoloso su punizione, palla fuori di pochissimo. Brivido per Strakosha.

29' - Ronaldo dal limite va giù al minimo contatto con Milinkovic: Calverese fischia punizione.

28' - Immobile in area ci prova, Demiral difende bene. Il turco per ora fa buona guardia

27' - Cross di Ronaldo, libera prima Acerbi, poi Luiz Felipe in angolo.

25' - Accelerata di Ronaldo per Dybala, l'argentino da posizione defilata, palla altissima.

24' - Ronaldo prova a superare Lulic, l'esterno c'è e mette in angolo.

22 - Primo squillo di Ronaldo su assist di Higuain: tiro fuori di molto.

21' - Luis Alberto sfiora il raddoppio. In area calcia, ma tiro debole, Szczesny blocca a terra.

19' - Tiene palla la Lazio, cerca di far correre la Juventus. Per ora Leiva sugli scudi.

18' - Milinkovic lancia Immobile, Demiral lo anticipa all'ultimo. Biancocelesti messi bene in campo fin qui, la Juventus trova pochi spazi.

17' - GOLLLL LUIS ALBERTOOOOO! Che azione della Lazio: cross di Lulic, stop di Milinkovic che apparecchia per il numero 10: un rigore in movimento.

14' - Ritmi alti, ma tanti errori. Per ora le squadre rimangono guardinghe.

12' - Cross di De Sciglio dalla destra, palla fuori misura per nessuno.

11' - Lulic su Bentancur, fallo da dietro, ma c'è solo la spinta. Niente giallo come voleva capitan Bonucci.

9' - Sul tiro dello spagnolo, Matuidi fa una brutta entrata: fallo durissimo. Inzaghi richiama Calvarese: "Guardala". Riferimento al VAR, poteva starci il rosso.

9' - LUIS ALBERTO! Tiro dalla distanza, palla sopra di poco.

8' - Possesso palla biancoceleste, la Juve pressa altissima.

7' - Un po' di ghiaccio e tutto ok: Radu pronto a rientrare in campo.

6' - Scontro Radu-Strakosha, ha la peggio il difensore che sbatte sul portiere per via di una spinta di Ronaldo.

5' - Primo calcio d'angolo per la Juventus, tocca di testa Luiz Felipe su una palla scodellata in mezzo.

4' - Bravo Radu sul dribbling di Ronaldo: Lazio per ora attentissima.

3' - Pressione alta della Juve, Strakosha sbaglia l'appogglio: palla in fallo laterale.

2' - Steso Luis Alberto da Bentacur: fallo. Lazio pronta a ripartire

2' - Boato ad ogni tocco di palla di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è la superstar, ovvio.

1' - Partiti! Lazio che attacca, versione "Olimpico" da Curva Sud verso Curva Nord.

Fuochi d'artificio, inno della Serie A e pronti a partire: ci siamo per la finale di Supercoppa italiana.

Ormai tutto pronto per il fischio d'inizio. Stadio pieno, tante presenze dei tifosi arabi con le maglie della Lazio.

Il direttore di gara sarà il signor Calvarese di Teramo, coadiuvato da Costanzo e Peretti. Quarto uomo Maresca, al VAR Mazzoleni e Giacomelli.

La Lazio ha vinto 3 delle ultime 6 partite disputate contro la Juventus in tutte le competizioni (anche 3 sconfitte nel parziale), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide con i bianconeri (8 pareggi e 24 sconfitte nel parziale). L'ultimo successo della Lazio sui bianconeri è arrivato lo scorso 7 dicembre, con i biancocelesti che vinsero 3-1 grazie alle firme di Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo dopo il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo (da segnalare anche un rigore sbagliato da Immobile).

15a partecipazione per la Juventus in Supercoppa italiana, per la Lazio è l'ottava volta in questo torneo. Nella storia della Supercoppa, addirittura, Juventus e Lazio si sono già affrontate 4 volte, e diventerà - con la gara di Riad - la sfida più ricorrente nella storia della competizione. Nei 4 precedenti il bilancio è perfettamente pari: due vittorie per parte, 14 reti realizzate, con una media di 3,5 a partita. La Juventus non ha trovato il gol in una sola delle precedenti 14 gare del torneo, nella sconfitta per 1-0 contro l'Inter nel 2005.

Juventus che scenderà in campo con i nomi sulla maglia scritti in lingua araba. Maglia speciale anche per i biancocelesti, che avrà lo sponsor della Regione Lazio.

32a edizione della Supercoppa italiana: nei 31 precedenti, la squadra che ha vinto lo Scudetto ha poi conquistato anche questo trofeo in 22 occasioni (il 71% delle volte). In tre delle ultime 5 edizioni della Supercoppa, ha perso però la squadra detentrice dello Scudetto e in due di queste occasioni a decidere la partita sono stati i tiri di rigore (per il Napoli nel 2014 e per il Milan nel 2016).

Benvenuti nella diretta scritta della finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Lazio. Fischio d'inizio previsto per le 17.45. Segui tutte le azioni più importanti grazie al live de Lalaziosiamonoi.it.