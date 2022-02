DIRETTA - Lazio - Porto 1-1: duplice fischio dell'arbitro, finisce il primo tempo!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

UEFA Europa League | Play-off di ritorno

Giovedì 24 febbraio 2022, ore 18:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - PORTO 1-0 (19' Immobile, 31' Taremi rig.)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

A disp.: Reina, Furlanetto, Acerbi, Kamenovic, Hysaj, Cataldi, Akpa Akpro, Andrè Anderson, Basic, Moro, Romero, J. Cabral.

All.: Maurizio Sarri

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Uribe, Vitinha, Pepe; Taremi, Toni Martinez.

A disp.: Marchesin, Fabio Cardoso, Marcano, Francisco Conceicao, Galeno, Grujic, Joao Mario, Evanilson, Ruben Semedo, Eustaquio, Vieira, Borges.

All.: Sergio Conceicao

Arbitro: Deniz Aytekin (GER); Assistenti: Christian Dietz (GER)-Dominik Schaal (GER); IV ufficiale: Martin Petersen (GER); V.A.R.: Christian Dingert (GER); A.V.A.R.: Bastian Dankert (GER).

Ammoniti: 4' Radu (L), 45'+2' Zaidu (P)

PRIMO TEMPO

45'+5' Duplice fischio, finisce la prima frazione di gioco.

45'+5' Respinto il cross di Pedro, chiamato in causa da Luis Alberto.

45'+3' Luis Alberto s'incarica del calcio di punizione, Milinkovic giganteggia e conclude di testa sul secondo palo. La palla si perde in out.

45'+2' Zaidu riceve il cartellino giallo per il fallo ai danni di Felipe Anderson, che si stava avvicinando, a gran velocità, verso Diogo Costa.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 50'.

45' Milinkovic colpisce la barriera. La retroguardia del Porto cerca di soprendere Strakosha con quello che sarebbe stato un eurogol: palla in out.

44' Uribe falloso su Immobile e calcio di punizione in favore del Porto. Milinkovic sul pallone.

42' Pedro affretta un po' troppo il cross e viene "murato" da Mbeba.

40' Batte Luis Alberto, provvidenziale l'intervento di testa di Zaidu a togliere il pericolo per Diogo Costa.

39' Sponda di Immobile per Luis Alberto, che tenta la conclusione. C'è la deviazione avversaria: sarà corner per la Lazio.

37' Milinkovic subisce un fallo che pare meritare l'ammonizione ai danni di Uribe. Tuttavia, l'arbitro lo sanziona con il solo calcio di punizione in favore della Lazio.

35' Il Porto si fa vedere dalle parti di Strakosha. Bravo Patric a vincere il duello con Toni Martinez e a mettere la palla in out.

31' Taremi batte Strakosha, il Porto rimette la gara in situazione di parità.

30' Dopo qualche secondo, viene concesso il calcio di rigore al Porto. Tolta, dunque, l'ammonizione per simulazione a Taremi.

29' In corso un check tra l'arbitro e il Var sul presunto fallo di Milinkovic ai danni di Taremi. Dopo qualche secondo, va lui stesso a rivedere l'azione.

27' Ammonito per simulazione Taremi, che finisce a terra in area di rigore dopo un duello (mancato) con Milinkovic.

26' Luis Alberto mette al centro dell'area di rigore, Luiz Felipe ci prova di testa ma finisce per allontanarla.

25' Tunnel di Felipe Anderson a Pepe, il secondo dribbling non gli riesce. Mbeba mette la palla in corner.

22' Splendida azione della Lazio, che va ancora in gol con Immobile. Ma Ciro era in posizione di off-side. Luis Alberto orchestra, poi serve Felipe Anderson che, forse peccando di generosità, chiama in causa l'attaccante: si alza la bandierina.

20' Zaidu corre sulla fascia per poi mettere la palla al centro dell'area di rigore: bravo Patric a intervenire.

19' GOOOOOOOOOOOOOL! E questa volta è buono! Fa tutto Immobile. Approfitta dell'errore avversario, scappa a Pepe e mette la palla alle spalle di Diogo Costa!

18' Imbucata perfetta di Luis Alberto per Immobile, che va in gol. Tuttavia, si alza la bandierina dell'assistente: l'attaccante era in off-side.

17' La Lazio continua a farsi vedere dalle parti del portiere del Porto. Questa volta con Pedro, ma la palla arriva senza problemi tra i guantoni di Diogo Costa.

16' Ottima occasione per la Lazio! Immobile recupera una palla importantissima e s'invola verso Diogo Costa. Il diagonale è poco potente, il pallone esce di un niente.

15' Le due squadre continuano a studiarsi senza scoprirsi: fase di prolungato possesso palla da parte del Porto. Retropassaggio di Radu, Strakosha bravo a non farsi sorprendere.

12' La palla attraversa tutta l'area di rigore e finisce direttamente in out. A Diogo Costa il compito di far riprendere il gioco.

12' Radu subisce il fallo di Otavio e si guadagna un buon calcio di punizione. Luis Alberto pronto a battere.

11' Ottima verticalizzazione di Luis Alberto per Milinkovic, che però viene anticipato dalla retroguardia lusitana.

9' Pepê per Otavio al limite dell'area di rigore, Luis Alberto va a contrastare e allontana il pericolo.

7' Riparte la Lazio da un'azione potenzialmente pericolosa per il Porto: Pedro mette una buona palla al centro dell'area, il pallone viene allontanato da Uribe.

6' Leiva duro su Taremi, e calcio di punizione in favore del Porto.

5' I sanitari si accertano delle condizioni del calciatore del Porto. Tuttavia, può proseguire regolarmente la gara: torna in campo.

4' Per il Porto, Otavio rimane a terra dopo l'intervento falloso subito da Radu. Il romeno della Lazio viene ammonito.

3' Doppia magia di Felipe Anderson che va via agli avversari. Poi chiama in causa Milinkovic che, a sua volta, serve Luis Alberto. Lo spagnolo ci prova dalla distanza, la conclusione viene murata dalla difesa del Porto.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio - Porto!

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Nell'immediato pre-gara, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Lucas Leiva: "Abbiamo buone sensazioni..." (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Porto, gara di ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. Dopo esser usciti sconfitti per 2-1 al Do Dragão solamente una settimana fa, la Lazio, reduce dal pareggio contro l'Udinese nell'ultimo turno di campionato, ha un solo risultato - la vittoria - per centrare la qualificazione agli ottavi. Mister Sarri può contare sul recupero di Immobile, grande assente del match d'andata, e di Pedro, uscito anzitempo dalla Dacia Arena nella sfida di domenica. Fischio d'inizio alle 18.45!

