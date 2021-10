DIRETTA - Lazio, Sarri in conferenza: le sue parole su Lalaziosiamonoi.it

[premi F5 per aggiornare]

FORMELLO - Vigilia di Lazio-Inter: Maurizio Sarri in sala stampa, per la prima volta in presenza dei cronisti dopo la conferenza di presentazione. Il tecnico biancoceleste parlerà alle 15, poco prima della rifinitura. Segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Che reazione si aspetta dalla squadra? Quali risposte ha avuto?

Ci siamo allenati fino a ieri a ranghi ridotti, difficile capire le reazioni quando i calciatori sono in giro per il mondo. il calcio attuale è questo, purtroppo non mi appartiene, sono un tecnico da campo. Si allenano più con le nazionali che con noi i giocatori. Non siamo più di fronte al calcio e a uno sport, ma a uno show, tutti i partecipanti cercano di spremere gli appassionati. Sono vecchio per questo calcio, sono innamorato di un altro calcio. Mi aspetto una risposta da uomini più giocatori, abbiamo fatto una gara superficiale, i 3 gol subiti sono nati da situazioni imbarazzanti. Una palla restituita, un fallo laterale sulla nostra trequarti, situazione su cui abbiamo fatto 10-12 allenamenti. Non mi attendo la reazione dei professionisti, ma degli uomini.

Non ci sarà Acerbi, Radu finora non ha mai giocato. Che priodo è per lui?

Abbastanza casuale, Stefan fino a poco tempo fa non mi ha dato la sensazione di essere in grandissima condizione, ora lo vedo in netta crescita. Lui mi ha detto che dopo il covid ha avuto difficoltà nei recuperi, non riusciva più come prima del covid. Può essere che sia vero, quello che ti lascia questa malattia è ancora poco conosciuto avendo 1 anno e mezzo di vita. Negli ultimi 10 giorni l'ho visto crescere, in questo ciclo avrà spazio anche lui.

Che peso a quqesta partita?

Ci sono 3 punti, non è una partita che può essere uno spartiacque per una società che ha fatto una scelta di rottura come la nostra, è un anno di costruzione e transizione. L'importante è gettare le basi, non possono essere ora giocare un calcio spettacolare ma trovare un minimo di soliditòà. Poi cercheremo di soddisfare la gente, ora ci serve solidità.

Immobile?

Ciro da un paio di giorni si allena con noi, sembvra stare bene, stare fermo qualche giorno gli ha fatto anche bene. I nazionali vediamo, ieri per la prima volta si sono allenati col gruppo, dentro c'erano però ragazzi che avevano giocato 36 ore prima, abbiamo chiesto di non spendere tanto, oggi può essere il primo allenamento attendibile.

Che gara si aspetta?

Io dopo le nazionali ho sempre un certo tipo di timore, arrivano giocatori che si sono allenati e hanno giocato in 8-9 modi diversi. Staccare la spina e pensare in modo diverso, riattaccarla non è così scontato. C'è sempre un indice di rischio, soprattutto mentale. Meglio giocare con una blasonata.

Dove può arrivare la Lazio?

Non lo possiamo capire ora, dobbiamo capire quanto tempo ci servirà per crescere a livello individuale e collettivo.

Cosa chiede ai centrocampisti per migliorare il livello della squadra?

Noi abbiamo un modo di difendere che presyppone ci sia la partecipazione totale degl undici, se volgiamo avere i piedi sulla linea di metà campo nessuno deve saltare il movimento. Quello che c'è mancato nell'ultima partita. Siamo una sqaudra che ha come obiettivo condurre la partita, poi è inutile farlo se si sbaglia a livello difensivo. Stiamo facendo errori collettivi e individuali. In questo momento prima di pensare ad altre cose dobbiamo essere una squadra che può attraversare 10 minuti di difficoltà senza prendere gol.

Condizioni Olimpico?

Si sono lamentati in tante, l'unica a cui hanno risposto sono stato io. Forse con me sono particolarmente gentili. Si è lamentato Mourinho e non ho sentito risposte, la federazione ha pensato anche di cambiare. IL terreno dell'Olòimpico non è di alto livello, ma scadente. Inutile fare giri di parole. Ci hanno assicurato che migliorerà.

