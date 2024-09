DIRETTA - Torino - Lazio 0-1: Lazzari per il Taty, che non riesce a schiacciare

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stadio Olimpico Grande Torino

Domenica 29 settembre 2024, ore 12.30

Sesta giornata Serie A 2024/25

Torino-Lazio 0-1 (8' Guendouzi)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata. A disp.: Adams, Dembele, Donnarumma, Gineitis, Karamoh, Linetty, Maripan, Milinkovic-Savic (non effettua il riscaldamento e non scenderà dal 1' minuto, al suo posto Paleari), Njie, Pedersen, Vlasic, Walukiewicz. All. Vanoli.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

39' - Borna Sosa va alla conclusione: la palla fa un piccolo rimbalzo ma arriva senza troppi problemi a Provedel.

37' - Parte Lazaro: la palla viene deviata in angolo dal muro biancoceleste. E ora sarà corner in favore dei granata. Batte dentro ancora Lazaro, Castellanos anticipa.

36' - Calcio di punizione in favore del Torino: sulla palla sia Coco che Lazaro.

35' - Tavares in profondità per Zaccagni che attacca lo spazio: Coco obbligato all'intervento, mette in out.

32' - Buon cross di Lazzari per Castellanos, che salta in alto ma non riesce a schiacciarla verso la porta difesa da Paleari.

30' - Isaksen sbaglia la misura del passaggio. Il danese avrebbe potuto servire sia Dia che Castellanos, tuttavia la palla finisce lunga.

29' - Sprinta in verticale Tony Sanabria, Gila arriva prima dell'attaccante granata, senza chiamare in causa neanche Provedel.

25' - Tavares tenta anche la conclusione al limite dell'area di rigore. Va col destro - non è il suo piede - e infatti la palla si perde alta sopra la traversa.

25' - Richiamo dell'arbitro per Vojvoda, "autore" di una spinta su Zaccagni che finisce a terra. Ancora alcun cartellino estratto dal direttore di gara.

21' - Sbracciata di Ilic a Castellanos, che rimane a terra per qualche secondo coprendosi il volto. Poi si rialza senza alcuna conseguenza.

20' - Cross di Lazaro schermato da Rovella, poi intervento 'a ripulire' di Zaccagni. Rimessa laterale per il Torino, che dovrà far ripartire l'azione.

16' - Passaggio in verticale di Gila per Dia, che finisce a terra dopo il duello con Ricci. Non c'è nulla per l'arbitro Sozza, che fa proseguire l'azione.

14' - Cross basso di Ilic verso l'area di rigore, disinnesca senza problemi Mario Gila.

11' - Ottima chiusura difensiva di Coco, con Dia che - a campo aperto - stava per soffiargli la palla.

8' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!! Lazio in vantaggio con Guendouzi, ma grandi meriti li ha Nuno Tavares, che recupera una buonissima palla, passa tra Tameze e Vojoda e serve il francese, che insacca alle spalle di Paleari.

7' - Cross di Sosa all'indirizzo di Zapata, che non arriva sulla palla. Recupera Lazaro, che mette un'altra palla al centro dell'area. Il Torino - però - non arriva alla conclusione.

6' - Cross di Lazzari, Zaccagni anticipato all'ultimo, poi altro pallone dentro di Tavares messo fuori da Masina.

6' - Isaksen imbuca per Lazzari, è attento Sosa a mettere in fallo laterale.

5' - Fallo di Rovella su Ricci: grande pressing della Lazio in questi primi minuti.

4' - Possesso palla per i biancocelesti che cercano un varco, Torino tutto all'indietro.

3' - Lancio verso Zaccagni, pallone troppo lungo, blocca Paleari.

2' - Dia mette ordine in mezzo al campo recuperando un pallone sporco.

1' - Partiti! Il primo pallone è della Lazio.

Buongiorno amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Lazio. Appuntamento alle 12.30 per il fischio d'inizio del match, valido per la sesta giornata di Serie A 2024/25.