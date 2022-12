FORMELLO - Lazio, altra doppia: un difensore a riposo, Romagnoli salta il pomeriggio

Pubblicato alle 13.30

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Patric fermo anche di pomeriggio, risparmiato per l'intera giornata. Lo spagnolo non è stato l'unico assente nella seconda seduta di giornata, saltata anche da Romagnoli e Basic (febbre). Per domani è prevista un'altra doppia, si capirà se il difensore riuscirà a riunirsi subito al gruppo: le condizioni fisiche, con un mese di preparazione all'inizio degli impegni ufficiali, vengono gestite alla minima avvisaglia.

FORMELLO - Una nuova settimana di lavoro. Ancora faticoso, visto che Sarri ha impostato la prima parte della preparazione-bis programmando tantissime doppie sedute. Si riparte oggi sudando di mattina e pomeriggio, succederà la stessa cosa domani e venerdì. La rosa, già prima del weekend, aveva vissuto un paio di giornate così. Sul campo si è rivisto Marcos Antonio, a riposo fino a ieri a causa di un attacco influenzale. Oggi il brasiliano ha svolto gran parte della seduta in gruppo, si è staccato per un differenziato soltanto quando i compagni erano impegnati nel lavoro di forza. Solo palestra invece per Patric. Ieri mattina aveva completato la sgambata, vista la doppia fissata per oggi potrebbe aver gestito le sue condizioni nel primo allenamento a Formello. Sarri attende naturalmente il rientro di Milinkovic e Vecino, entrambi eliminati nella fase a gironi del Mondiale.