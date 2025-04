FORMELLO - Lazio, Baroni a sorpresa: seduta cancellata e riposo alla rosa!

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La mossa a sorpresa di Baroni: seduta cancellata all'antivigilia e giornata di riposo concessa alla rosa. La Lazio era attesa in campo per le ore 15, al contrario il tecnico biancoceleste ha regalato 24 ore di relax alla squadra. Una scelta insolita (psicologica?) a ridosso della partita più importante della stagione, forse dettata dalla stanchezza accumulata. Oppure per pretendere il massimo dai calciatori giovedì in gara, responsabilizzandoli e disintossicandoli dalle fatiche delle ultime sfide. Baroni si fida dei suoi giocatori. Appuntamento direttamente a domani, la rifinitura è programmata per le 16.30 (primo quarto d'ora aperto ai media).

In campo oggi soltanto Tavares, che cerca di risolvere la lesione muscolare e tornare a disposizione il prima possibile: per giovedì speranze minime, dipenderà da domani, verrà convocato (simbolicamente) soltanto se riuscirà a svolgere almeno parte di sgambata coi compagni. È la prima volta in stagione, comunque, che succede qualcosa di simile. Baroni, dopo le fatiche della gara d'andata e il derby disputato a 72 ore di distanza, ha annullato l'allenamento previsto e rinviato alla vigilia ogni prova tattica anti-Bodø.

Tutto in una sola seduta, insomma. Le scelte sono scontate o quasi. Rovella tornerà dal turno di squalifica europeo e tornerà ad affiancare Guendouzi come già successo domenica sera. Davanti Castellanos dall'inizio, con ogni probabilità scortato da Dia: non giocano insieme da Lazio-Monza, serve un risultato dello stesso tipo. Sulle fasce Isaksen e Zaccagni, uscito stanco dal confronto con la Roma. Dietro Lazzari e Marusic in pole come terzini, l'altra opzione è Hysaj vista l'esclusione dalla lista di Pellegrini. Al centro riecco Gila con Romagnoli, le caratteristiche dello spagnolo si sposano con il tipo di partita che dovrà condurre la Lazio per ribaltare il parziale del primo round con i norvegersi.