FORMELLO - Lazio, Dele confermato. Taty guida l'attacco, Baroni sceglie Isaksen

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - L'abbraccio dei tifosi, la carica dei circa 7mila arrivati al Fersini. Poi, dopo la mezz'ora abbondante di riscaldamento atletico e tecnico, via alle prove tattiche sul campo centrale, come di consueto. La Lazio di domani sarà quella di sabato scorso contro l'Atalanta, fatta eccezione per Isaksen titolare al posto di Tchaouna. Confermato Dele-Bashiru, quindi, per aumentare il peso del centrocampo con Rovella e Guendouzi.

Dia partirà dalla panchina, rappresenta il cambio offensivo pesante anche se la rifinitura ha consegnato la presenza in gruppo di Noslin, fermo dalla trasferta di Lecce per il trauma contusivo-distorsivo alla caviglia. Oggi ha svolto la seduta della vigilia coi compagni, stesso discorso per Lazzari (out con l'Atalanta per un fastidio muscolare) e Castrovilli, ieri a riposo per dei sintomi influenzali.

Tutti e tre dovrebbe entrare nella lista dei convocati allungando il numero delle riserve rispetto all'ultima partita. Le scelte sono praticamente fatte: Isaksen e Zaccagni esterni con Castellanos centravanti. In difesa la linea con Marusic e Tavares terzini e in mezzo la coppia Gila-Romagnoli a protezione di Provedel.