FORMELLO - Lazio, domani la ripresa: doppia con l'attesa Zaccagni

FORMELLO - Giornata di riposo, gli allenamenti riprenderanno domani con una doppia sgambata (ore 11 e ore 15). Attesa per Zaccagni, di rientro a Formello dopo le settimane trascorse a Cesena per curare l'alluce infortunato nella trasferta di Udine. Aveva riportato una distorsione, verrà valutato a breve dallo staff medico biancoceleste, il recupero per Cagliari rimane complicato. Un tentativo, nel caso in cui dolore lo permetta, verrà fatto più per la sfida di Champions con il Bayern.

L'esterno ha bisogno di riattivarsi in modo graduale dal punto di vista atletico, tra giovedì e venerdì (rifinitura di mattina) verrà fatto il punto della situazione e si deciderà sulle possibilità di convocazione (a oggi complicata). Sarri dovrà fare a meno di Rovella, squalificato per il giallo rimediato a Bergamo (era in diffida): in regia si rivedrà Cataldi, scelto con il Napoli e fermato invece dal giudice sportivo contro l'Atalanta.

Davanti prepara il ritorno Immobile, in pole su Castellanos dopo il gol segnato domenica. Ai box c'è ancora Patric, fermo per i problemi alla spalla destra: lo spagnolo potrebbe saltare anche l'andata con il Bayern. Ballottaggio tra Gila e Casale al centro della difesa, qualche riflessione avverrà anche sulle fasce. Neanche più Marusic sembra sicuro del posto.