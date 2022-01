FORMELLO - Lazio, Immobile carica. In difesa rientra l'allarme, Basic non c'è

FORMELLO - Basic come unico assente, il resto della rosa è a disposizione di Sarri e svolge la rifinitura anti-Empoli. Allarme rientrato in difesa, Acerbi si è rivisto in gruppo ieri e nel pomeriggio si è riunito ai compagni anche Luiz Felipe, a riposo nell’ultima sgambata a causa di un problema a un occhio. Il tecnico biancoceleste riflette sulle scelte del reparto arretrato: potrebbe rischiare la coppia titolare nonostante entrambi non siano in perfette condizioni. Acerbi era fermo dalla trasferta di Venezia del 22 dicembre per una lesione al flessore sinistro. Radu si tiene pronto, è in vantaggio su Patric per l’eventuale sostituzione al centro di uno dei due.

DECISIONI. Sulle fasce in vantaggio Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Dovrebbero chiudere la linea a protezione di Strakosha. A centrocampo si fanno i conti con il possibile forfait di Basic: l’ultimo allenamento risale a domenica 2 gennaio, poi non si è più visto con la rosa. Restano da definire i motivi della sua assenza, potrebbe anche dipendere da una quarantena cautelativa. Il terzetto, vista la situazione del croato, salvo sorprese sarà formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Il Mago, come Zaccagni, si è riaggregato da tre giorni. L’ex Verona è in ballottaggio con Felipe Anderson: duello apertissimo per l’ultima maglia. Pedro e Immobile sono sicuri del posto.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Reina, Adamonis, Lazzari, Vavro, Patric, Radu, Leiva, A.Anderson, Jony, Felipe Anderson, Moro, Muriqi. All.: Sarri.