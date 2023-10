FORMELLO - Lazio, Immobile risponde presente! Ciro subito in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Immobile in campo, non si arrende mica. Accertamenti effettuati in giornata, lesione al flessore scongiurata, nel pomeriggio Ciro ha risposto presente per la seduta coi compagni. Riscaldamento in gruppo così come l'attivazione atletica, tra poco si capirà se Sarri gli risparmierà la seconda fase della sgambata. Il capitano, viste le indicazioni odierne, dovrebbe andare almeno in panchina contro l'Atalanta.