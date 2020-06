FORMELLO – Lazio, Inzaghi ritrova Vavro e il “jolly” Milinkovic

Giornata di notizie positive in quel di Formello. Inzaghi uno dopo l'altro recupera i pezzi e si prepara al meglio per la ripresa del campionato. Certamente in primo piano il rientro in campo di Sergej Milinkovic-Savic. Al serbo sono bastati quattro giorni di riposo per rimettersi a disposizione dopo la contusione al ginocchio rimediata in uno scontro di gioco. Al Fersini svolge il riscaldamento e il lavoro propriocettivo insieme ai compagni, poi con Bianchini si concentra su degli allunghi più "soft" rispetto ai compagni, prima di riaggregarsi per la fase di possesso palla, durante la quale indossa il fratino arancione da jolly per evitare i contrasti.



In gruppo si rivede anche Vavro. Lo slovacco si era fermato durante il lockdown per uno stiramento all’adduttore. Un’alternativa in più per il reparto arretrato a disposizione di Inzaghi. Ai difensori si aggiunge anche Armini, mentre nei prossimi giorni toccherà all'altro Primavera Raul Moro. Come tutti gli altri giocatori rientrati dall'estero, lo spagnolo svolgerà domani il secondo tampone prima di aggregarsi alla prima squadra. Ci vorrà ancora del tempo invece per rivedere in campo Lulic, che sta smaltendo i postumi del doppio intervento alla caviglia. Il capitano però, potrà presto riabbracciare i suoi compagni in sicurezza. Domani altro giro di tamponi per tutto il gruppo squadra come da routine.