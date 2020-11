FORMELLO - Lazio, Inzaghi sgancia Pereira in coppia con Muriqi

FORMELLO - Vigilia di Champions League, Simone Inzaghi ancora con il rebus tamponi Uefa (effettuati ieri) e di fronte a scelte complicate. La rifinitura lancia di nuovo Andreas Pereira dal primo minuto: il belga naturalizzato brasiliano, al gol all’esordio da titolare domenica, dovrebbe far coppia in attacco con Muriqi nella trasferta di San Pietroburgo. L’ex Manchester e il kosovaro per sfidare lo Zenit. Immobile stamattina si è mosso con le riserve così come Leiva e Strakosha. Confermato Reina tra i pali, giocherà la quarta di fila dopo Bologna, Bruges e Torino. In regia Parolo con ai lati Akpa Akpro e Milinkovic. La partenza è prevista per il primo pomeriggio, da capire chi farà parte della lista dei convocati per la sfida in Russia. Alcuni nomi sono in bilico nonostante il ritorno per il match di campionato con i granata.

PROVE. Salteranno sicuramente la partita gli assenti della vigilia: sono Luis Alberto, Lazzari, Escalante e Vavro. Radu e Lulic hanno svolto un lavoro differenziato, stanno completando il recupero fisico, il romeno - a differenza del capitano - fa parte della lista Champions ma non è ancora pronto. La notizia positiva è rappresentata dalla sgambata svolta regolarmente da Marusic (out con il Toro) e Fares, uscito zoppicando. Partono in vantaggio per occupare le fasce del 3-5-2. Possibile turno di riposo per Patric. In difesa è stata testata la linea a tre con Luiz Felipe, Hoedt e Acerbi. La sorpresa maggiore è nel tandem offensivo con Pereira a sostegno di Muriqi. Caicedo pronto a gara in corso. Aggregati i Primavera Furlanetto, Pica, Franco, Bertini e Czyz. Come in Belgio troveranno posto in panchina.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Franco, Pica, Armini, Czyz, Cataldi, Leiva, Correa, Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.