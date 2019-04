FORMELLO - Lazio, la ripresa: inizia la preparazione anti-Milan, due assenti per Inzaghi

STRAKOSHA 6: Inoperoso fino a quando Rogerio lo beffa da due passi. Il flipper in area non gli consente nemmeno di abbozzare...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOMANI LA RIPRESA: BADELJ SQUALIFICATO, LEIVA TORNA TITOLARE Un giorno di riposo di riposo per ricaricare le batterie e riordinare le idee. La Lazio, dopo gli impegni contro Spal e Sassuolo, si prepara ad affrontare il Milan a San Siro nello scontro diretto fondamentale per ottenere un posto in Champions League. A disposizione... Un giorno di riposo di riposo per ricaricare le batterie e riordinare le idee. La Lazio, dopo gli impegni contro Spal e Sassuolo, si prepara ad affrontare il Milan a San Siro nello scontro diretto fondamentale per ottenere un posto in Champions League. A disposizione... WEBTV INCONTRO ARBITRI - CLUB, FARRIS: "QUELLI DI LAZIO E MILAN RIGORI ENTRAMBI, MA SABATO SERVE SERENITÀ" Un incontro a Milano tra arbitri e club capitato proprio dopo un weekend caratterizzato da grandi polemiche. Per riassumere i contenuti del vertice in via Rosellini, sulle frequenze di Lazio Style Radio 89.3, ha parlato il vice allenatore biancoceleste Massimiliano... Un incontro a Milano tra arbitri e club capitato proprio dopo un weekend caratterizzato da grandi polemiche. Per riassumere i contenuti del vertice in via Rosellini, sulle frequenze di Lazio Style Radio 89.3, ha parlato il vice allenatore biancoceleste Massimiliano... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALL'ARGENTINA: OCCHI SU ZARACHO Il calciomercato non dorme mai, e la Lazio non aspetta di certo al palo. Nonostante la Serie A sia nella sua fase più calda e la lotta per la Champions League non sia mai stata così aperta, nelle stanze di Formello Igli Tare è già al lavoro per... Il calciomercato non dorme mai, e la Lazio non aspetta di certo al palo. Nonostante la Serie A sia nella sua fase più calda e la lotta per la Champions League non sia mai stata così aperta, nelle stanze di Formello Igli Tare è già al lavoro per...