FORMELLO - Lazio, Milinkovic ok. Conferma Leiva, torna Luiz Felipe

FORMELLO - Prime e ultime prove tattiche, la rifinitura svela le intenzioni di Simone Inzaghi, condizionate dai costanti problemi di infermeria. I rientri certi sono quelli in attacco di Immobile e Caicedo, squalificati con il Milan: formeranno la coppia offensiva, anche perché Correa si è rifermato per una distorsione al ginocchio. Interessato il legamento collaterale, 15-20 giorni di stop, il Tucu salterà quasi sicuramente anche lo scontro diretto con la Juventus (20 luglio). Adekanye è invece la carta recuperata per la panchina. Doppio ballottaggio a centrocampo: Milinkovic e Luis Alberto le mezzali sicure del posto, il Sergente ha risposto presente dopo il trauma alla caviglia rimediato sabato sera. A disposizione e titolare. Sulla sinistra confermato Jony.

SCELTE. I dubbi sono in regia e sulla destra: la seduta lancia di nuovo Leiva dal primo minuto, mentre sulla fascia Djavan Anderson insidia Lazzari. L’ex Spal stamattina si è mosso con le riserve, già venerdì aveva svolto da affaticato la sgambata della vigilia. Rimane in leggerissimo vantaggio, ma potrebbe anche rifiatare. Finora, complici i forfait di Marusic, le ha giocate tutte. In difesa il solito terzetto formato da Patric, Acerbi e Radu. La notizia positiva è il ritorno tra i convocati di Luiz Felipe: il brasiliano, fermo per una lesione muscolare dal 13 giugno, è tornato in gruppo e parteciperà alla trasferta di Lecce. Contro il Sassuolo potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Falbo, Lukaku, A. Anderson, Adekanye. All.: Inzaghi.