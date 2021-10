FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: da domani testa al Marsiglia

FORMELLO - Ripresa mattutina per la Lazio, la solita seduta di scarico con in campo soltanto i calciatori non utilizzati ieri e quelli entrati nel corso del secondo tempo. I titolari rimangono in palestra, da domani il gruppo tornerà unico e si comincerà a preparare la trasferta di Europa League con il Marsiglia. Mancano due partite alla prossima sosta, il ciclo verrà chiuso domenica all’Olimpico contro la Salernitana. Zaccagni è l’unico in infermeria, salvo sorprese sfrutterà lo stop del campionato per rientrare e recuperare dal trauma distorsivo al ginocchio destro. Sarri da martedì farà scattare le prove tattiche, in Francia è una sfida cruciale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, le rotazioni non saranno eccessive e dovranno garantire un rendimento efficace, trovato a livello tattico nelle ultime due gare. Strakosha tornerà tra i pali, Lazzari favorito per la fascia destra, a sinistra ballottaggio tra Marusic e Hysaj. In regia potrebbe rivedersi Leiva, a meno che il tecnico non decida di dare continuità a Cataldi, uno dei migliori finora. Poi tutti in ballo, Basic spera di ritrovare spazio dopo due panchine di fila (uno tra Mlinkovic e Luis Alberto dovrebbe riposare). Davanti il tridente sembra scontato con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile.