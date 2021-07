Hysaj, auto di lusso e una Miss come moglie: ma il sogno ha l'odore di mare e cemento

Ogni comandante ha il suo soldato di fiducia, colui che avrebbe con sé in prima linea anche in occasione della battaglia più complicata. Maurizio Sarri è arrivato alla Lazio e tra le prime richieste fatte alla dirigenza, il trasferimento di Elseid Hysaj. L'albanese, dopo aver concluso la lunga esperienza a Napoli, è approdato nella Capitale per iniziare una nuova avventura. L'ennesima di una carriera cominciata, un po' per caso, nell'Empoli. Centrale il ruolo di papà Gzim, in Italia a bordo di un gommone per regalare una vita migliore alla sua famiglia. Rimboccarsi le maniche e mai arrendersi: l'uomo inizia a lavorare come muratore. Ma il destino ha in serbo ben altro per la famiglia Hysaj. Gzim viene chiamato a ristrutturare casa di Marco Piccioli, agente sportivo. Il padre di Hysaj riesce a strappargli una promessa: "Voglio che mio figlio faccia un provino per un cub italiano di calcio. Puoi aiutarmi?". La risposta è affermativa, ma bisogna aspettare: "Il ragazzo deve crescere, richiamami quando compie 14 anni". Detto fatto. L'Empoli vince la concorrenza della Fiorentina e acquisisce Elseid. Il resto, è storia.

TRA PASSATO E PRESENTE - La famiglia gioca un ruolo fondamentale nella vita (e nella carriera) di Hysaj. Prima papà Gzim, poi la moglie Florenca. "L'ho notata a scuola. Ma per il primo bacio ho dovuto aspettare un po'. Da noi non esistono storielle, una relazione è una cosa seria", spiega il neo-acquisto della Lazio. Entrambi albanesi, i due si conoscono e s'incontrano per la prima volta a Empoli. Lui un calciatore in erba, che in Italia non aveva ancora trovato il successo. Lei splendida bellezza, destinata a diventare, qualche anno più tardi, Miss Albania. È la sorella Klevida a iscriverla, fare la modella e lavorare nel mondo dello spettacolo non è nei piani di Florenca. Meglio fare la mamma. Sì, perchè la relazione tra i due, ufficializzata col matrimonio solamente nel giugno 2019, raggiunge il punto più alto con la nascita del figlio, il piccolo Elis. "Il mio mondo", scrive emozionato papà Elseid accanto alla foto che ritrae il bimbo.

L'AMORE PER LA VELOCITÀ - Amore, famiglia e una passione per il suo Paese, l'Albania. Ma non solo. Il profilo Instagram di Hysaj rende palese una sorta di "ossessione" del calciatore per le macchine di lusso. Spesso e volentieri, Elseid sceglie di condividere con i propri seguaci degli scatti che lo ritraggono proprio in sella alle sue "creature". La Lamborghini Huracan è l'ultima arrivata: Hysaj ha scelto di regalarsela dopo la vittoria del Napoli contro l'Udinese. La collezione, a dire il vero, vanta altre auto. Tutte di un certo livello e tutte "coccolate" come fossero figlie: ecco allora la sua Porsche 911 Turbo, la Jeep Wrangler e l'Audi S8. A bordo delle sue macchine o in campo: Hysaj non sa rinunciare alla velocità. Arrivato alla Lazio un po' in sordina, il calciatore è pronto per tornare a indossare la tuta mimetica e prepararsi all'ennesima battaglia. Sempre di corsa, sempre con un folto gruppo di persone pronto a fare il tifo per lui. Sempre con Sarri al comando.

