Italia, Mancini punta Luiz Felipe: il ct vuole il biancoceleste in Nazionale

La Nazionale di Roberto Mancini ha archiviato, per ora, la questione qualificazione al prossimo Mondiale rimandando tutto a marzo quando gli azzurri si giocheranno nel play off la possibilità di accedere alla competizione. In questi mesi il ct farà la sue valutazioni e non è da escludere che nello stage che si terrà a fine gennaio non possano esserci volti nuovi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei uno di questi potrebbe essere proprio Luiz Felipe. Il difensore in realtà già nel 2019 fu convocato dall'Under21 di Di Biagio, invito che fu però rispedito al mittente per provare a giocare le Olimpiadi di Tokyo con il Brasile. All'epoca dei fatti il difensore si scusò ammettendo di volersi giocare le sue chance con la maglia verdeoro.

Luiz Felipe possiede già la doppia cittadinanza e Mancini lo sta seguendo in maniera importante molto più di Ibanez della Roma. Come detto prima se il calciatore dovesse decidere di puntare sulla nazionale italiana risolte le questioni burocratiche potrebbe già essere valutato a fine gennaio. Stesso discorso per il suo connazionale del Cagliari Joao Pedro che ha già espresso la sua disponibilità di giocare per l'Italia.

