Roma, la reazione dei Friedkin al video di Felix: nessuna sanzione ma...

Non ci sarà nessun provvedimento disciplinare per Vito Scala in merito a quanto accaduto due giorni fa in occasione del video, con frase infelice annessa, che ha fatto il giro del web in cui il baby Felix riceve le scarpe dall'allenatore della Roma Josè Mourinho. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti i Friedkin non hanno certamente gradito quanto accaduto e soprattutto non hanno capito come un momento così privato sia potuto diventare un evento mediatico. La società adotterà nuove regole in merito al comportamento che i giocatori devono adottare soprattutto sui profili social. I Friedkin non vogliono che la loro immagine e quella del club sia sporcata da questi fatti.

