Lazio, ennesimo tour de force: tutti gli impegni da qui a fine anno

RASSEGNA STAMPA – Si prospetta un periodo importante per la Lazio quello che va da qui a fine anno. Un lasso di tempo breve se si pensa a quanti impegni i biancocelesti dovranno affrontare tra Serie A e Europa League. I ragazzi di Sarri sono chiamati all’ennesimo tour de force, devono contemporaneamente dare il meglio in campo e dosare le energie poiché il tempo per recuperarle tra una gara e l’altra non è molto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, primo obiettivo è recuperare tutti i big in modo da poter affrontare gli impegni avendo più giocatori a disposizione. A partire da domani la Lazio giocherà due partite a settimana per le prossime tre settimane inclusa questa, avrà qualche giorno in più per preparare le ultime due di campionato prima della sosta per le vacanze. Di seguito il calendario completo

Lokomotiv Mosca – Lazio giovedì 25/11

Napoli – Lazio domenica 28/11

Lazio – Udinese giovedì 2/12

Sampdoria – Lazio domenica 5/12

Lazio – Galatasaray giovedì 9/12

Sassuolo – Lazio domenica 12/12

Lazio – Genoa venerdì 17/12

Venezia – Lazio mercoledì 22/12

