Lazio, Acerbi valuta l'addio e Lotito non frena: la situazione

RASSEGNA STAMPA - C'è chi viene e chi va e proprio davanti a questo la Lazio deve essere molto cauta. Francesco Acerbi sembra essere sempre più verso l’addio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, tutto è rinviato a fine stagione, quando sarà tempo di mettersi al tavolo e discutere su quel che ne sarà del suo futuro. A febbraio c’è stato un incontro tra i manager del difensore e la Lazio e già in quell’occasione, è emersa l’intenzione di valutare eventuali offerte di mercato. Lotito e Tare infatti non si sono opposti e se Acerbi esprimerà la sua volontà nel lasciare la Lazio, la dirigenza non frenerà a patto però che questo porti un’offerta ragionevole. Non solo, perché sia Patric che Luiz Felipe sono sempre vicini all'addio e, le valige pronte del Leone suonano come campanello d'allarme per la rifondazione di una difesa ormai da rivoluzionare. A meno di colpi di scena, la Lazio inizia però a tutelarsi con Alessio Romagnoli, infatti proprio per il difensore centrale è previsto un summit nei prossimi giorni, nel tentativo di chiudere l'operazione entro aprile.