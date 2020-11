Lazio, ancora attesa per i risultati dei tamponi. Il procuratore: "Mancano i nomi"

L'Ansa rende noto che i tamponi dei giocatori della Lazio, che sono stati riprocessati all'ospedale Moscati di Avellino, non hanno ancora emesso dei verdetti. Nella notte erano uscite notizie in merito a possibili esiti ma i risultati saranno resi noti solo al deposito della relazione del consulente tecnico della Procura. Queste le parole del procuratore Vincenzo D'Onofrio: "Per quanto riguarda la Procura di Avellino la notizia non ha fondamento processuale: non ci sono ancora i risultati del lavoro che sta svolgendo il consulente da noi nominato. I risultati si sapranno solo al deposito della relazione del consulente tecnico della Procura. Non ci sono ancora i nomi, ma solo dei codici a barre; bisognerà vedere nel prosieguo se il tale codice corrisponde ad un determinato calciatore. Al momento, posso solo dire che i dati diffusi non corrispondono ai dati processuali ancora da acquisire".

