Lazio - Bologna, il silenzio di Inzaghi: mister assente in conferenza stampa

Aveva affidato le sue dichiarazioni a Lazio Style Channel, abbandonando di fatto la penultima conferenza pregara della stagione 2018-2019. Simone Inzaghi si è ripetuto non presentandosi in conferenza stampa neanche allo Stadio Olimpico dopo l'ultima partita casalinga del campionato ancora in corso. A presentarsi nella pancia dell'impianto romano Marco Parolo (CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA). Una scelta certamente curiosa in attesa di ulteriori aggiornamenti.