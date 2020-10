Lazio, Caicedo non ce la fa: out con la Samp per il problema al flessore

Questa proprio non ci voleva. Niente da fare per Felipe Caicedo, non ci sarà contro la Sampdoria, la sua vittima preferita. Il Panterone si è fermato nell'allenamento di ieri per un problema al flessore, non sarà convocato per la trasferta di Marassi, il suo nome si aggiunge a quello degli indisponibili. Simone Inzaghi, con Immobile squalificato, si affiderà alla coppia Muriqi-Correa nel blocco dei titolari. L'ecuadoriano rimarrà ai box per il problema muscolare rimediato all'inizio dell'ultima seduta: è rientrato negli spogliatoi appena dopo il riscaldamento, la speranza è che non abbia riportato uno stiramento e che si tratti di uno stop breve. Va comunque considerato out per la partita coi blucerchiati.

Pubblicato il 16/10 ore 01:00