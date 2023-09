Lazio, Di Canio ci va giù pesante: "Gli atteggiamenti di alcuni giocatori si possono vedere al bar..."

TUTTOmercatoWEB.com

Attraverso i microfoni del Messaggero, Paolo di Canio ha parlato dell'importante sfida che attende questa sera la Lazio che, contro l'Atletico Madrid riassaporerà le emozioni uniche della Champions League. Uno sguardo poi, senza peli sulla lingua, sul delicato momento che sta attraversando la squadra di Sarri in campionato: "Il mio amore per la Lazio è indiscusso. Stasera sarà una sfida tosta ma aperta. Nella Lazio sono emersi i difetti che la bravura di Sarri aveva coperto. Lui è riuscito ad ottenere il 120 per cento da una squadra che valeva meno, è un grande maestro, non un motivatore. La Lazio ha mollato, non c'è più con la testa. Casale e Romagnoli non aggrediscono più l'uomo. O l'atteggiamento cambia, o la Lazio affonda. Immobile che segna di meno? Questo è un problema sottovalutato da allenatore e società. Castellanos ha fatto qualche partita in Liga, serviva un centravanti pronto. Guendouzi faceva il fenomeno all'Arsenal, ma non è un Gattuso. Gli atteggiamenti di alcuni giocatori a Torino si possono vedere al bar, non in un campo di calcio".