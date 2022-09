Lazio, exploit Patric: adesso guida una difesa da Champions

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Che crescita per Patricio Gabarron Gil! Dopo anni difficili in cui ha faticato ha faticato a trovare spazio e continuità di rendimento nella difesa a tre di Inzaghi, Patric è rinato da centrale nella linea a quattro di Sarri. Adesso è lui la guida della retroguardia biancoceleste. Una crescita continua per lo spagnolo diventato uno dei punti fermi di questa Lazio. Dopo sette giornate di Serie A, il numero 4 si posiziona al quarto posto nella classifica di passaggi riusciti in campionato (428), dietro Kim (437), Skriniar (476) e Bremer (476). Per quanto riguarda la squadra di Sarri, l'ex Barcellona è primo sia per palloni giocati (486) e quelli recuperati (46). Terzo giocatore per contrasti (10), dopo Milinkovic e Felipe Anderson, e quarto per duelli aerei vinti. Non ha ancora saltato una partita in Serie A, il Comandante fatica a rinunciare a lui. Con Romagnoli è al comando della seconda miglior difesa di Serie A a pari merito con il Napoli, 5 gol subiti. Una difesa diventata ormai un punto di forza di questa Lazio, una difesa da Champions League.