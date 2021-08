Lazio, la mossa di Lotito: paga per sbloccare il mercato

Claudio Lotito pronto a tutto per sbloccare il mercato della Lazio. L’indice di liquidità in negativo, al momento, non permette di tesserare i calciatori arrivati a Formello come Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero e Kamenovic (e ufficializzare il rinnovo di Radu) e non permette altre operazione in entrata. La soluzione? Vendere e incassare, ma ora, soprattutto sul fronte Correa, nulla si muove. Ecco la mossa del patron. Secondo la rassegna di Radiosei, sarebbe pronto a versare circa 10 milioni di euro. Un versamento in conto futuro di aumento di capitale. Nei giorni scorsi smentiva la possibilità di ricorrere a prestiti o finanziamenti con scadenza oltre i 12 mesi (tra l’altro se fossero entro i 12 mesi non migliorerebbe l’indicatore di liquidità). La soluzione di disporre un versamento “in conto futuro aumento di capitale” non lo convinceva, ma è forse un’ultima via d’uscita. Un intervento immediato permetterebbe così di riportare in attivo l’indicatore di liquidità. Sono giorni caldi, al debutto in campionato manca sempre meno. La Lazio entro venerdì alle 12 deve comunicare la lista dei giocatori per Empoli.