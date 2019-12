Lazio, Lotito: "Non facciamo voli pindarici, ma crediamo in questo gruppo straordinario!"

La cena di Natale della Lazio prosegue tra entusiasmo e gioia. Sul palco è salito anche il presidente Claudio Lotito, che ha parlato del momento e degli obiettivi della squadra: "La vittoria di ieri è fondamentale, perché significa che la squadra non molla, che ha voglia di dimostrare di esserci. La squadra sente la responsabilità di rappresentare sul campo gli interessi dei propri tifosi. Abbiamo operato anche un cambiamento sostanziale della tifoseria, che è diventata molto più disciplinata e rispettosa. Rappresenta il dodicesimo uomo in campo. Dà motivazioni alla squadra, responsabilità in più. I giocatori sanno che devono giocare non solo per loro stessi e per il risultato, ma per tutte le persone che rinunciano anche a beni primari per seguire la propria squadra del cuore. Dico sempre ai calciatori che devono essere campioni in campo e nella vita. Se tutti insieme lavoriamo per raggiungere degli obiettivi, il sogno può realizzarsi. L’unione fa la forza. Paga lo spirito di gruppo, la determinazione, e ognuno ha il proprio ruolo. Il presidente è un padre di famiglia, qui ho la responsabilità di amministrare la famiglia all’insegna di questi valori e dettando delle regole che devono essere seguite".

OBIETTIVI - "Oggi siamo in una fase di crescita e affermazione. Dopo la Juventus siamo la società che ha vinto più di tutte. E questo anche grazie a tutto quello che c’è dietro. Ci sono i giocatori, i medici, lo staff, i massaggiatori, quelle persone silenziose che lavorano dietro le quinte per realizzare un progetto. In tanti concorrono per ottenere un risultato, lavorano all’unisono per raggiungere degli obiettivi. Mi sento oggi di interpretare la gioia di tante persone, alcune che non tifano Lazio mi hanno ringraziato per quello che sto facendo. Noi non siamo antipatici, perché lavoriamo con umiltà e sacrificio, basandoci solamente sul merito. Vogliamo che questi valori ci vengano riconosciuti e che vengano affermati. In ogni caso, bisogna rimanere con i piedi per terra. Io non faccio voli pindarici, ma credo in questo gruppo. Ci dobbiamo credere tutti quanti, perché questi giocatori hanno le potenzialità per dimostrare che sono i migliori. In campo e fuori dal campo”.

Il presidente della Lazio ha parlato anche ai microfoni di Lazio Style Channel: "Mi auguro che la squadra mantenga questo profilo umile, concentrato e coeso. Hanno messo nella condizione le persone di affidarsi a un sogno e avere l'entusiasmo della partecipazione. Questa cosa è bellissima, in questo momento tutti i laziali sono entusiasti. Bisogna vivere però partita dopo partita, conseguire quella posizione di classifica che meritiamo per il duro lavoro svolto. Che ho fatto al gol di Caicedo? Una liberazione. La squadra è entrata in campo con ferocia e determinazione. Va fatto un applauso a questo gruppo, spero che continui così nel resto del campionato. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon Natale a tutti i tifosi. Mi auguro che la Lazio possa fare loro il regalo che tanto sognano".

