Lazio, Lotito: "Quando il tifoso c'è, si vede e si sente. Noi lo ripagheremo"

Un nuovo importante impegno caratterizzerà la vita di Claudio Lotito: il presidente della Lazio sarà senatore in rappresentanza del Molise. Un obiettivo raggiunto dopo una lunga e impegnativa campagna elettorale, la quale ha senza dubbio portato i suoi frutti. Ora Lotito avrà il compito di non deludere le aspettative dei suoi elettori, senza far mancare nulla, però, a tutto l'ambiente Lazio: dai dirigenti ai tifosi, passando per la squadra. Proprio questa è la promessa fatta dal patron biancoceleste in un editoriale che, come anticipato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, sarà pubblicato sul prossimo numero di Lazio Style Megazine: "Un impegno non semplice, non mi distoglierà dalla Lazio. Nelle partite in casa, quando possibile in trasferta, come anche a Formello, non mancherà la mia presenza a fianco della squadra, per il successo di questa grande famiglia".

L'impegno preso in estate, prima col rinnovo di Sarri e poi con un mercato volto a rinforzare l'intera rosa, pone grandi aspettative nella testa di Lotito, ma anche dei tifosi, che hanno risposto con la loro costante presenza allo Stadio. Anche a loro il presidente capitolino ha voluto dedicare una parte sostanziosa del suo editoriale, con parole che sanno di ringraziamento per l'afflusso di questo inizio di stagione e di promessa per quello che è il progetto di una Lazio che non vuole essere seconda a nessuno: "Quando il tifoso laziale c’è, si vede e si sente. E la nostra squadra fa tutto per ripagare questo affetto: lotta su ogni pallone, non si arrende anche di fronte a risultati inaspettati, mostra audacia e determinazione...".

Ad aiutarlo in ambito calcistico sarà una nuova figura introdotta quest'anno nella squadra dirigenziale: suo figlio Enrico. Anche per lui, che avrà un ruolo fondamentale nella gestione di Lazio Women e Lazio Primavera, Lotito ha speso parole che sanno di fiducia, speranza e consapevolezza: "Per entrambe le squadre l’obiettivo è tornare dove meritano. Per questo, ho voluto dare a mio figlio Enrico un ruolo di primo livello nella società, per la gestione di entrambe le compagini e del settore giovanile, sapendo che potrà portare nuova linfa in termini di energia giovane e grande attaccamento ai colori biancocelesti".