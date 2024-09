Lazio, Lotito sul caro-biglietti: "Prezzi nella norma. Chi si è abbonato..."

TUTTOmercatoWEB.com

Prosegue la polemica del caro-biglietti per Lazio - Verona. I tifosi biancocelesti sono infuriati e sui social si sono scagliati contro la società per i prezzi considerati decisamente troppo alti. A questo proposito è intervenuto il presidente Claudio Lotito ai taccuini de Il Messaggero per fare chiarezza sulla situazione. Questo è ciò che ha detto in merito al rincaro per le prossime gare: "Gli aumenti sono in linea rispetto al resto della Serie A, anche in relazione alle spese crescenti, e sono comunque successivi a tutte le promozioni che abbiamo fatto. Chi si è abbonato, paga meno".