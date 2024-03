Lazio, Moggi prova a smentire Sarri: l'audio che lo inchioda - ECCO IL VIDEO

Il botta e risposta tra Maurizio Sarri e Luciano Moggi ha animato il pomeriggio di Lazio e Juventus. L'allenatore biancoceleste, durante la sua intervista ai microfoni ufficiali del club, ha risposto alle parole pronunciate qualche giorno fa dell'ex dirigente. Quest'ultimo in particolar modo faceva riferimento alla gestione bianconera del tecnico toscano, a detta sua ostile al punto che, se continuata anche negli anni seguenti, presto l'avrebbero addirittura portata in Serie B. Dichiarazioni ingrate - a dir poco - per un allenatore che nonostante le enormi difficoltà del club, è riuscito comunque a portarlo, per l'ultimo anno nella sua storia, sul tetto d'Italia.

Futile, oltre che controproducente, risulta invece la smentita arrivata poco più tardi da parte dello stesso Moggi: "Non ho mai detto che con Sarri la Juventus sarebbe andata in Serie B, questo è da escludere. Hanno vinto il campionato", dice poco dignitosamente ai microfoni di Tuttomercatoweb.it. Vuoi per una dimenticanza, vuoi per - poca - furbizia, Moggi è tornato sui suoi passi nel tentativo di riportarsi dalla parte della ragione, ma a inchiodarlo sono prontamente le registrazioni che vi riportiamo di seguito.

Parlando con forse troppa leggerezza a una radio di matrice juventina, il dirigente sportivo - tra i protagonisti in negativo dello scandalo di Calciopoli - ha detto senza sufficiente cura: "Se Sarri fosse rimasto un altro anno alla Juve? Avrebbe portato la squadra in Serie B". Parole chiare e che non necessitano di essere interpretate. Il suo pensiero stupisce anche i conduttori presenti in studio, che con un: "Addirittura?" lo invitano a proseguire la sua assurda - e registrata - teoria: "Non è che ha fatto grandi cose eh. Il gioco era pure peggiorato. La sua è stata un'immissione di un allenatore in una squadra che non lo rispettava. Voi avete sentito dire a Sarri una cosa: che la squadra non era allenabile. Ma ci sarà un motivo? Riflettete e datevi una risposta!".

Insomma, affermazioni ben distanti da quelle in risposta all'allenatore della Lazio. Di Scudetto non ne parla mai, ma lo critica fortemente sotto molteplici aspetti, delineandolo la figura di un tecnico non in grado di vincere - come in realtà ha fatto - ma di fare danni, anche gravi, come portare una squadra del calibro della Juve, fresca del titolo di Campione d'Italia, in cadetteria. Che altro dire? Forse quanto scritto è anche troppo. Davanti a queste parole, che sono a disposizione di tutti, la verità si delinea da sola senza troppi aiuti. Il botta e risposta si esaurisce così in un altro capitolo, quello che rapidamente pone la parole 'fine' su una vicenda che, in realtà, sembra essere durata fin troppo. Moggi ha tutto il diritto di avere una propria teoria, condivisibile o non che sia, proprio come Sarri ha il diritto di replicare esprimendo il suo punto di vista. A nulla, dunque, servono astrusi ripensamenti che, invece di fungere da ancora di salvezza, mettono l'ex dirigente in una posizione ancora più complicata.

