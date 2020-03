Lazio, obiettivo "ripartire": squadra in ritiro dalla prossima settimana?

Difficile capire quale sia la strada migliore per risollevarsi dall’emergenza che attanaglia l’Italia e non solo. Il calcio è in fermento, al lavoro per trovare soluzioni concrete che possano limitare i danni. Sul tavolo della discussione, c’è sicuramente il tema “ripresa allenamenti”. Da questo punto di vista, Lotito si è mostrato attivo e intenzionato a far tornare nel minor tempo possibile la sua squadra sul campo di Formello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il patron biancoceleste avrebbe pensato a una soluzione in particolare: andare in ritiro dalla prossima settimana. Dalla Lega Serie A e dall’AIC ci sarebbe stata anche una mezza apertura. Ovviamente, nel caso si potesse concretizzare questa ipotesi, sarebbe necessario predisporre tutte le misure di sicurezza adatte. Questo farebbe della Lazio la prima squadra a scendere di nuovo in campo per allenarsi dopo lo stop del campionato. Lotito avrebbe già comunicato, in una conference call, le sue intenzioni all’intero gruppo. Saranno importanti anche le imminenti decisioni del Governo, Spadafora ha detto esplicitamente di voler vietare gli allenamenti per tutto il mese di aprile. La Lazio, intanto, studia le prossime mosse.

LAZIO, IL PUNTO DEL DS IGLI TARE

FIGC, LE PAROLE DI GRAVINA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME