Lazio, patto Sarri-Luis Alberto: un nuovo inizio per entrambi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - "Luis Alberto sta tornando a sentirsi piano piano uno di noi. Ha fatto un ingresso importante per noi facendo alcune cose che non rientrano esattamente nelle sue caratteristiche. Avevamo l’esigenza di giocare con Sergej più alto e Luis ha giocato davanti alla difesa tenendo alla posizione e lo ha fatto benissimo". Si era espresso così Sarri su Luis Alberto nel post partita del match contro il Bologna. Il 10 biancoceleste non va via. Sembrava a un passo dall'addio e dal ritorno al Siviglia, ma la trattativa non è andata a buon fine. Il Mago sarà ancora della Lazio e dovrà calarsi ancora nella dimensione sarrista. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, c'è stato un patto tra il mister e il centrocampista. I due si sono confrontati per fissare le condizioni per andare avanti sia dal punto di vista caratteriale che tattico. Adesso Luis Alberto è di nuovo motivato ed è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Quest'anno però la concorrenza è molto più alta. Basic e Vecino scalpitano.