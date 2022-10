Lazio, recupero Immobile: la situazione derby e il piano per il rientro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

Tutte le luci e le attenzioni su Immobile. Lo sarebbero a prescindere, figuriamoci nella settimana del derby e con un infortunio da smaltire. Stamattina il bomber si è sottoposto ad accertamenti strumentali in Paideia, ha dato dei buoni riscontri, è più avanti rispetto ai tempi di recupero inizialmente previsti. La lesione muscolare al bicipite femorale destro si è cicatrizzata. Per la Roma rimane comunque una corsa contro il tempo forsennata, serve un miracolo per rientrare domenica. E forse i rischi sarebbero eccessivi. Quasi impossibile vederlo in campo, ci si aggrappa a un “quasi” che a oggi rappresenta un grande pericolo.

PIANO. Per l’inizio della prossima settimana, intanto, sono stati programmati nuovi esami clinici. Già questo potrebbe essere un segnale di quanto sia complicato vederlo tra i convocati per la sfida con la Roma. Il suo nome nella lista avrebbe un risvolto psicologico positivo, a maggior ragione dopo la squalifica di Milinkovic: si valuta ogni aspetto e nulla può essere escluso a 6 giorni di distanza. Il protocollo riabilitativo, almeno per il momento, resta mirato soprattutto per il match con il Monza, è lo scenario più probabile. Uno spezzone in trasferta e poi il ritorno tra i disponibili contro la Juventus nell’ultima gara prima della sosta. Il monitoraggio a Formello, come specificato anche nel comunicato della Lazio, sarà quotidiano. Per la Roma serve un miracolo. O “quasi”.