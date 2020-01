Lazio - Sampdoria, probabili formazioni: confermato Jony, c'è Patric

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO - SAMPDORIA - Bentrovate prime linee, c'è l'undicesima vittoria consecutiva in campionato da inseguire. E raggiungere. Stesso stadio, l'Olimpico, diverso 11 iniziale. Inzaghi punta la Sampdoria affidandosi ai suoi titolari, a partire dal portiere: fuori Proto, riecco Strakosha. Si rivedrà anche Stefan Radu in difesa, spostando al centro Acerbi. Sciolto il dubbio sul centrodestra: Patric ha vinto il ballottaggio con Luiz Felipe e partirà titolare. Ballottaggio che non ci sarà sulla fascia sinistra del centrocampo: Lulic è squalificato, tornerà al derby, verrà confermato Jony. In mezzo al campo scontata la presenza del trio delle meraviglie Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, così come quella di Lazzari come esterno destro. Per finire, Correa non sta ancora benissimo (ieri si è rivisto in gruppo), andrà in panchina. Coppia d'attacco formata da Immobile e Caicedo, pienamente recuperato dall'influenza.

CAPITOLO SAMPDORIA - La squadra di Ranieri sta bene, viene dal 5-1 rifilato al Brescia. L'unico grande dubbio riguarda il modulo: 4-3-1-2 o 4-4-2? Con il primo i blucerchiati hanno fermato il Milan a San Siro, col secondo hanno strapazzato le Rondinelle in casa. In ogni caso la coppia d'attacco sarà formata da Quagliarella (che ha ritrovato il gol proprio contro il Brescia) e Gabbiadini. Ramirez non è al 100%, ecco perché Ranieri dovrebbe confermare il centrocampo a 4 - senza trequartista - composto da Thorsby, Vieira, Linetty e Jankto. In difesa Murillo ha salutato definitivamente (andrà al Celta Vigo) quindi, col rientro dalla squalifica di Colley, non ci sono grandi perplessità anche in merito al quartetto difensivo. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Sampdoria.

Lazio - Sampdoria

Serie A 2019/20 - 20ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 18 gennaio, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Vavro, D. Anderson, Parolo, Berisha, Minala, A. Anderson, Correa, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Lukaku, Marusic

SQUALIFICATI: Lulic

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Radu

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Seculin, Falcone, Augello, Regini, Rocha, Ekdal, Bertolacci, Leris, Rigoni, Maroni, Caprari, Bonazzoli. All. Claudio Ranieri.

INDISPONIBILI: Barreto, Depaoli, Ferrari, Ramirez

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Bereszynski, Ferrari

ARBITRO: Chiffi (sez. Padova)

ASSISTENTI: Vivenzi e Lo Cicero

IV UOMO: Sacchi

VAR: Manganiello

AVAR: Costanzo

