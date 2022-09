Lazio, Sarri si affida alle certezze: Milinkovic torna dal primo minuto. E Zaccagni...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

PIACENZA - Stavolta non ci sono troppi dubbi di formazione. L’infermeria cancella qualche ballottaggio, Sarri deve rinunciare ancora a Lazzari, out per un problemi muscolare. Dovrebbe recuperare per la panchina invece Zaccagni. Davanti toccherà comunque a Pedro chiudere il tridente con Immobile e Felipe Anderson come già successo giovedì in Europa League, appena rientrato dall’infortunio alla caviglia. A centrocampo il dubbio è tra Vecino e Luis Alberto, l’uruguaiano sembra in vantaggio per motivi di equilibrio. Milinkovic è sicuro del posto, un po’ meno Cataldi, insidiato da Marcos Antonio. Il classe 1994 è comunque favorito. Basic è alle prese con un fastidio al polpaccio destro, il suo impiego va escluso. In difesa, nonostante l’ingresso sbagliato sbagliato contro il Midtjylland, si rivedrà Marusic a sinistra. Spazio a destra a Hysaj vista l’assenza di Lazzari, al centro la coppia titolare Patric-Romagnoli. In porta ancora Provedel, titolare indiscusso dopo 5 minuti di stagione.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Luis Alberto, Romero, Zaccagni. Cancellieri. All.: Sarri.