Lazio, spunta Til: il jolly del PSV che piace anche in Premier

RASSEGNA STAMPA - Non solo Fabbian: la Lazio guarda anche in Olanda. Il nome nuovo è quello di Guus Til, trequartista del PSV Eindhoven con contratto in scadenza nel 2026. Il giocatore ha attirato attenzioni anche dalla Premier League, ma è finito sotto osservazione anche a Formello, dove il suo profilo era già stato accostato alla Lazio a inizio maggio. Al momento, però, il club biancoceleste non può muoversi sul mercato in entrata a causa dell’indice di liquidità.

Come spiega il Corriere dello Sport, Til è stato proposto alla società e Maurizio Sarri lo conosce bene: durante il suo anno sabbatico, infatti, ha seguito da vicino i campionati del Nord Europa. Il pubblico italiano lo ha già visto all’opera in Champions League contro la Juventus, sfidata tre volte dal PSV tra gironi e playoff. Nell’ultima stagione, Til ha collezionato 12 presenze in Champions, 32 in Eredivisie con 10 gol e 12 assist: numeri che certificano il suo valore.

Al momento, non ci sono trattative aperte, ma il nome resta cerchiato in rosso. La valutazione di Transfermarkt è di circa 12 milioni, cifra contenuta rispetto ad altri profili. I contatti tra Lazio e PSV sono concreti, anche perché gli olandesi seguono da tempo Tchaouna, valutato 14-15 milioni. A gennaio l'affare non è decollato, ma potrebbe tornare d’attualità a luglio. Prima, però, Sarri vuole vedere da vicino l’esterno francese — probabilmente solo dopo l’Europeo Under 21 e le sue vacanze estive.