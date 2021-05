Lazio - Torino, probabili formazioni: torna Luiz Felipe dall'inizio

Il giorno del tanto atteso recupero di campionato tra Lazio e Torino è arrivato. Stasera Inzaghi dovrà fare i conti con le assenze sicure di Acerbi e Correa, mentre Milinkovic potrebbe essere risparmiato vista l'operazione al setto nasale di circa 10 giorni fa. Anche la presenza di Caicedo è in dubbio per il solito problema di fascite plantare e al fianco di Immobile potrebbe essere confermato Muriqi a discapito nuovamente di Andreas Pereira. In difesa sarà Luiz Felipe a fare da perno centrale mentre Akpa Akpro dovrebbe sostituire il Sergente.

Serie A 2020-2021, 25ª giornata

Lazio - Torino

Martedì 18 maggio 2021, ore 20:30

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. A disp.: Reina, Alia, Patric, Armini, Parolo, Milinkovic, Cataldi, Escalante, Lulic, Pereira. All.: Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Nicola