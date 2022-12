Morte Mihajlovic, aperta la camera ardente: presenti anche La Russa e Spalletti - FOTO & VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 11:19 - In questi minuti, alla camera ardente, è arrivato anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 - Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa ha raggiunto il Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Mihajlovic e abbracciare la famiglia. Ecco le dichiarazioni

È stata aperta in questi minuti la camera ardente allestita in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca, e lo sarà fino alle 18 di oggi, per consentire a tutti di poter dare l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Oltre alla famiglia, i primi a prensentarsi sono stati il vice dell'ex tecnico, Tanjga e l'assessore Onorato. Le corone del Comune e della Fifa circondano la salma, insieme a uno stendardo della Lazio.

