Morte Mihajlovic, Meloni al Campidoglio: "Ha combattuto con onore e insegnato il coraggio" - FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 16.35 - Giorgia Meloni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti: "Cosa lascia Mihajlovic al mondo del calcio? Al mondo, non al mondo del calcio. Dico coraggio. Il coraggio porta con sé un insegnamento. Mihajlovic sapeva dare, ed è la ragione per la quale era rispettato dalle persone che tifavano per le sue squadre e da quelle che tifavano contro le sue squadre. La vita è una battaglia, devi saper combattere. Lui l'ha fatto con onore, con rispetto delle regole, nella sua vita calcistica, nella sua vita da uomo e nella lotta contro la malattia. Ed è qualcosa che vale la pena sottolineare, è un grande insegnamento che va al di là del ruolo che Mihajlovic avesse all'interno della società. Quando hai un'influenza sugli altri, il modo in cui conduci la tua vita lo trasferirsi agli altri. E lui questo lo sapeva fare".

Continuano ad arrivare tante persone - famose oppure no - al Campidoglio per salutare Sinisa Mihajlovic nella camera ardente organizzata dal Comune di Roma e aperta alle 10 di questa mattina. Anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto mostrare personalmente il proprio sostegno alla famiglia dell'allenatore. Di seguito, foto e video del suo arrivo e dell'abbraccio con la moglie Arianna:

