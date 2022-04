"Pioggia di Stelle sulla So.Spe" all'Auditorium: Lotito canta con Bonolis - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è svolto questa sera presso l'Auditorium Conciliazione l'evento benefico "Pioggia di Stelle sulla So.Spe". L'organizzazione è quella nota a Roma e all'interno del popolo biancoceleste per esser guidata dalla lazialissima Suor Paola. Nel corso della serata, spazio agli obiettivi per il futuro - la fondazione si occupa di aiutare famiglie, bambini e in generale persone in difficoltà - ma anche momenti d'intrattenimento e qualche siparietto. Sulle pagine social di Radiosei è stato pubblicato un video che ritrae Paolo Bonolis e il presidente della Lazio Claudio Lotito cantanre "Tu vuò fa l'americano". Di seguito, le immagini in questione:

