RIVIVI DIRETTA - Lazio - Empoli 2-1: Zaccagni e Pedro decidono il match!

Serie A 2024/25 | 7ª giornata

Domenica 6 ottobre 2024, ore 15:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - EMPOLI 2-1 (9' Esposito, 45'+3' Zaccagni, 84' Pedro)

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (37' Marusic), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (85' Pellegrini); Guendouzi, Rovella; Isaksen (72' Pedro), Dia (85' Castrovilli), Zaccagni (85' Noslin); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna. All.:Baroni.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini (65' Henderson), Grassi, Anjorin (65' Ekong), Pezzella (53' Cacace); Esposito (82' De Sciglio) , Solbakken (82' Colombo). A disp.: Seghetti, Brancolini, Sambia, Pellegri, Tosto, Haas, Marianucci, Konate. All.: D'Aversa.

Ammoniti: 29' Pezzella (E), 30' Fazzini (E), 45'+3' Rovella (L), 53' Castellanos (L), 78' Gyasi (E), 82' Grassi (E)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: finisce Lazio - Empoli.

90'+1' Guendouzi per Castrovilli dall'altra parte del campo: la palla va di poco al lato della porta.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri sei minuti.

85' Triplo cambio: esce Tavares per Pellegrini, poi Dia per Castrovilli, infine Zaccagni per Noslin.

84' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! E arriva il gol di Pedrooooooooo!!

82' Altri due cambi: entrano Colombo e De Scigilio, escono Solbakken ed Esposito.

82' Cartellino giallo anche per Grassi.

81' Gila-Esposito, con quest'ultimo che rimane a terra: calcio di punizione in favore dell'Empoli.

79' Zaccagni calcia dal limite dell'area di rigore, ma la palla si perde alta sopta la traversa.

78' Cartellino giallo per Gyasi, "colpevole" del fallo su Zaccagni.

76' Momento d'empasse per la Lazio, che non riesce a farsi più vedere dalle parti di Vasquez. Mantiene il possesso, ma non porta a nulla.

72' Cambia Baroni: fuori Isaksen, dentro Pedro.

70' Cacace tenta la conclusione, ma la palla viene deviata in angolo. Corner per l'Empoli.

69' Altro errore di Isaksen, che appoggia praticamente la palla al portiere. Pronto l'ingresso di Pedro.

67' Calcio di punizione battuto da Zaccagni: Castellanos "murato" da due rossoblù, che rimangono a terra in seguito allo scontro.

65' Doppio cambio per D'Aversa: esce Anjorin, entra Ekong, esce Fazzini ed entra Henderson.

65' Batte Tavares, completamente sbagliata la sua conclusione.

64' Calcio di punizione in favore della Lazio dopo l'intervento di Solbakken su Zaccagni.

62' Isaksen penetra bene in area di rigore, poi mette la palla al centro: ma c'arriva il portiere, che ne approfitta per perdere ulteriore tempo.

61' Tavares serve in verticale Isaksen, che non riesce ad arpionare la palla.

57' La Lazio ci prova ancora con Isaksen, ma la conclusione è veramente debole: nessun problema per Vasquez.

53' Primo cambio per D'Aversa: fuori Pezzella, dentro Cacace.

53' Cartellino giallo per Castellanos per il fallo su Ismajli.

50' Castellanos sbaglia dal dischetto!

49' Tavares per Dia, che viene atterrato da Pezzella. L'arbitro dà il calcio di rigore in favore della Lazio, che dovrebbe essere anche ammonito, e dunque espulso.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio, finisce il primo tempo!

45'+3' Ammonito Rovella, che era andato a zittire i giocatori dell'Empoli dopo il gol del pareggio da parte di Zaccagni.

45'+3' GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!! Cross di Tavares, e Zaccagni porta in vantaggio la Lazio a una manciata di secondi dal duplice fischio!

45'+3' Guendouzi crossa al centro dell'area, ma la palla è a un passo dal portiere che blocca.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri tre minuti.

44' Isaksen viene lanciato a tu per tu col portiere: la sua conclusione si perde al lato della porta.

40' Duello Vasquez-Castellanos, con l'argentino che rimane a terra. Viene reclamato anche un fallo ma per l'arbitro non c'è nulla. Il portiere rimette la palla in gioco.

39' Buona giocata di Isaksen, che penetra in area di rigore per poi esser anticipato dal difensore. La Lazio rimane in possesso palla ma s'allontana dalle parti di Vasquez.

37' Si concretizza il cambio: fuori Lazzari, dentro Marusic.

36' Problema muscolare per Lazzari alla coscia sinistra: il numero 29 va a terra, ricevendo le cure da parte dello staff biancoceleste.

35' Lunga gittata di Tavares, la Lazio rimane in possesso palla senza avvicinarsi troppo a Vasquez.

34' La Lazio ci prova ancora: va Lazzari al cross, c'è l'anticipo della difesa dell'Empoli e dunque la rimessa laterale per i biancocelesti.

33' Pezzella crossa per Viti che va alla conclusione di testa. Questa volta Provedel si fa trovare pronto.

32' Vasquez manda in porta Esposito, bravo Romagnoli a intervenire e deviare in angolo.

30' Ammonito anche Fazzini per un intervento duro all'altezza del centrocampo ai danni di Gila.

29' Primo cartellino giallo del match: sanzionato Pezzella per l'intervento su Guendouzi.

28' Angolo della Lazio dopo l'anticipo su Castellanos da parte della difesa dell'Empoli. Crossa Zaccagni sugli sviluppi del corner, ancora Vasquez.

26' Chance anche per l'Empoli con Anjorin dalla distanza: per fortuna, la palla si perde al lato della porta difesa da Provedel.

23' Ancora Lazio pericolosa con Castellanos: anche questa volta, però, il portiere non si fa sorprendere e devia in angolo.

22' Ci prova Zaccagni dalla distanza: la palla si perde ben alta sopra la traversa!

20' Lazzari crossa per Castellanos, la palla si alza a campanile e alla fine c'arriva Vasquez. Poi il portiere mette la palla in out per consentire a Pezzella - a terra - di ricevere le cure dello staff.

19' Castellanos riesce a mantenere il possesso palla in area di rigore, per poi chiamare in causa Rovella sulla ribattuta. Il centrocampista ci prova, ma la sua conclusione viene murata dalla difesa.

16' Questa volta va Zaccagni dalla bandierina, la palla viene allontanata. Rovella non c'arriva, alla fine è bravo Lazzari a interrompere il potenziale contropiede dell'Empoli.

16' Vasquez attento anche sulla conclusione da posizione defilata di Castellanos. Ancora angolo per i biancocelesti.

14' Isaksen direttamente sul portiere, che non si fa sorprendere. Ora sarà calcio d'angolo per la Lazio. Batte ancora Isaksen, ma anche qui senza causare particolari problemi a Vasquez.

13' Pezzella interviene su Lazzari, l'arbitro concede il calcio di punizione in favore della Lazio. Zaccagni e Isaksen sulla palla.

9' Empoli in vantaggio con Esposito! Pezzella crossa in area, Provedel scivola e non riesce ad arrivare sul pallone. L'attaccante dell'Empoli mette la palla alle spalle del portiere.

6' Lazzari mette una buona palla al centro dell'area: Zaccagni svetta di testa indirizzando in porta. Il tiro conclude al lato della rete.

4' Tavares a terra dopo l'intervento di Gyasi e calcio di punizione: la Lazio rimane in possesso palla.

2' Va il numero 10, la palla viene allontanata: poi ancora recuperata dai biancocelesti. Alla fine l'azione si conclude, Vasquez chiamato a rimettere in gioco.

2' Lazio subito pericolosa con l'imbucata di Dia: la difesa dell'Empoli devia in angolo. Ora toccherà a Zaccagni dalla bandierina.

1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio ed Empoli.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Empoli, gara valida per la settima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Torino in campionato e con il Nizza in Europa League, la squadra di Baroni è chiamata a dare ulteriori conferme all'Olimpico contro una squadra in fiducia come quella guidata da D'Aversa. Appuntamento alle 15.00 per il fischio d'inizio del match.

