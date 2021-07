RIVIVI LA DIRETTA - Belgio-Italia 1-2: Barella e Insigne firmano la vittoria. Azzurri in semifinale

97' Fischio finale. Italia batte Belgio 2-1. Gli Azzurri grazie alle reti di Barella e Insigne giocheranno la semifinale a Wembley contro la Spagna

92' Tensione nel recupero. Il Belgio prepara l'assalto. L'Italia si difende con i denti

90' Saranno 5 i minuti di recupero

90' Fuori Chiesa dentro Toloi

89' Ammonito Berardi. Non ha rispettato la distanza sul calcio di punizione di De Bruyne.

83' Bella serpentina di Doku che fa fuori un paio di avversari e ci prova da limite. Pallone alto sopra la traversa

79' Ancora cambi per Mancini. Esce Spinazzola che lascia il campo in lacrime, dentro Emerson Palmieri. Fuori anche Insigne e dentro Berardi

70' Esce subito Chadli per infortunio. Al suo posto l'ex Sampdoria Praet

70' Doppia sostituzione per Mancini. Escono Immobile e Verratti, entrano Belotti e Cristante

68' Doppio cambio per il Belgio. Fuori Tielemans e Meunier, dentro Mertens e Chadli

65' Bella occasione per Spinazzola che non riesce a correggere in porta il bel suggerimento di Insigne

63' Bellissimo traversone di Chiesa che taglia tutta l'area di rigore. Immobile manca l'appuntamento con il pallone

60' Grandissima occasione per Lukaku. Il belga si divora il gol del pareggio da pochissimi metri. Salva Spinazzola sulla linea

55' Prima parte della ripresa con ritmi piuttosto bassi. Nessuna occasione da gol sin qui

46' Subito pericolosa l'Italia. Tiro di Chiesa sbilenco che termina sul fondo

45' Inizia la ripresa. Palla agli Azzurri

SECONDO TEMPO

48' Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-2 per l'Italia

47' GOL DEL BELGIO. Lukaku su calcio di rigore accorcia le distanze

45' Rigore per il Belgio. Di Lorenzo stende in area Doku. Contatto molto dubbio ma per l'arbitro è penalty

44' RADDOPPIO DELL'ITALIA! Insigne semina il panico e deposita il pallone in rete. Doppio vantaggio dell'Italia

40' L'Italia sfiora il raddoppio con Chiesa. Lo juventino ci prova con un bel destro dal limite. Palla fuori non di molto

31' ITALIA IN VANTAGGIO! Barella vince un rimpallo in area e tira un bolide all'angolino. Non può nulla Courtois. Azzurri avanti

27' Insigne prova la sua classica giocata. Tiro a giro sul secondo palo ma la sfera termina di poco fuori

25' Ancora Donnarumma decisivo. Gigio dice di no a Lukaku che ci aveva provato con un bel sinistro diretto all'angolino

22' Gran botta di De Bruyne dal limite dell'area. Miracolo di Donnarumma che sventa la minaccia in calcio d'angolo.

21' Arriva subito la seconda ammonizione della sfida. Tielemans restituisce il "favore" e rimedia il cartellino giallo

20' Ammonizione per Verratti. Il centrocampista del Psg ferma la ripartenza di Tielemans con un fallo. L'arbitro tira fuori il primo cartellino del match

15' GOL ANNULLATO. Dopo la revisione al Var, l'arbitro annulla il gol dell'Italia. È fuorigioco di Bonucci

14' GOL DELL'ITALIA! Bonucci in mischia porta in vantaggio gli azzurri dopo un bel cross su punizione di Insigne

10' Prima fase di studio per le due squadre che cercano lo spazio giusto per colpire

4' Ci prova subito Lukaku con il destro. Palla alta, ma comunque c'era fuorigioco

1' È iniziata Belgio-Italia. Primo possesso per i Diavoli Rossi

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:53 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. È il momento degli inni Nazionali

AGGIORNAMENTO ORE 20:45 - Un quarto d'ora al calcio d'inizio della partita. Sale l'attesa alll'Allianz Arena di Monaco. Chi vince la sfida approda in semifinale di Euro 2020 dove affronterà la Spagna, uscita vincitrice dalla gara contro la Svizzera.

L'attesta sta per finire. È quasi tutto pronto per Belgio-Italia, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. All'Allianz Arena di Monaco Diavoli Rossi e Azzurri si giocano l'accesso alle semifinali. Di seguito le scelte ufficiali di Mancini e Martinez.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Doku. Ct: Martinez. A disposizione: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Mertens, Batshuayi, Benteke, E. Hazard, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori.

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO)

ASSISTENTI: Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic (SLO)

QUARTO UOMO: Rapallini (ARG)

VAR: Bastian Dankert (GER)